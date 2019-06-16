海軍官兵到有「女陪侍」KTV續攤還拍不雅片　艦長記2大過

▲海軍大台軍艦傳出有士官兵在KTV拍攝不雅影片，司令部全數汰除。（圖／翻攝維基百科）

記者洪正達／高雄報導

海軍192艦隊大台艦7名軍士官，在2019年1月份休假期間前往仁武區一間有女陪侍的KTV續攤，其中彭姓上士因拍攝不雅影片後，卻不知為何流傳到外界，整起事件被爆料後，除了參與在內的7名軍士官外，連帶懲處到艦隊長，海軍艦指部則在16日下午說明整起事件經過。

艦指部指揮官李宗孝表示，2019年1月24日，大台軍艦上尉作戰長率屬下軍士官共7人外出用餐，並在用餐後前往仁武水管路上一間有女陪侍的KTV唱歌，但眾人在飲酒後行為脫序，並將過程拍下並散播到外界，海軍內部在6月11日接獲情資後立即成立專案小組進行調查。

▲海軍艦隊指揮官李宗孝召開記者會說明處理過程。（圖／記者洪正達攝）

本月13日完成調查後，均依國軍風紀相關規定懲處，被懲處的分別為帶隊到KTV消費的黃姓上尉，以及拍攝、散播不雅影片的彭姓上士記大過2次並檢討汰除，另外參與續攤的陳姓士官長、李姓上士、楊姓上士、曾姓中士、翁姓中士，等5人則被記大過1次檢討汰除，其中輔導長、士官督導長、副艦長、艦長也被連帶處份記大過2次，另外艦隊長及戰隊長因督導不周也分別處分申誡2次及記過1次，另外彭姓上士因涉嫌拍攝並散播不雅影片，已經移送法辦。

李宗孝強調，軍隊國家化後，嚴格執法是首要工作，尤其在司令黃曙光上任後，加強推行「清流」，也就是遇軍紀事件一率重懲，目前3年多來已陸續汰除140人，撤職30人，今後會持續執行，雖司令部都有要求各單位每月執行軍紀檢討會，但卻無法杜絕軍紀事件發生，也就此向國人致上歉意。