台南市長獎頒獎典禮首場六甲國小登場　黃偉哲對畢業生致上深深祝福！

▲台南市長獎頒獎典禮首場在六甲國小活動中心舉行，市長黃偉哲親自主持頒獎典禮，祝福畢業生。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鳳凰花開又到了一年一度的畢業季，107學年度台南市長獎頒獎典禮首場於6月16日下午在六甲國小活動中心舉行，市長黃偉哲親自主持頒獎典禮，黃偉哲表示，今天的榮耀是屬於台下所有師生的，他對同學努力學習表達肯定，同時感謝老師及家長犧牲奉獻，陪伴孩子們成長學習，對畢業同學致上深深祝福！

黃偉哲市長首先對獲得市長獎的同學們，表示肯定與祝賀之意，同時也對各校辛勞付出的師長及家長致上最高的敬意與謝意。能在眾多學生中脫穎而出，得到市長獎的殊榮，在座的同學都是各校優秀的菁英，希望大家在未來的學習路上，繼續努力不懈，百尺竿頭，更進一步。也希望台南U12國際棒球錦標賽，中華隊能跟各位一樣優秀，不負眾望，奪得賽事第一。

教育局表示，107學年度市長獎頒獎典禮第一場次為：玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、麻豆區、善化區、山上區、大內區、官田區、六甲區、下營區等11區的國中小，共計56校、 373名學生接受表揚。這次表揚對象除了市長優學獎外，為鼓勵學生多元適性發展，另設有市長語文獎、市長科技獎、市長體育獎、市長藝術獎、市長嘉行獎及市長勵志獎，鼓勵學生發展個人潛能。

值得一提的是，台南市長獎獎牌以台南市獨有之教育意象-孔廟「全臺首學」為圖樣，同時並列台南市市徽、市樹鳯凰木，搭配壓紋凸版金箔樣式，中、英文並列，除祝福畢業生外，也象徵與市民生活緊密結合。