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防暴網絡大團結　黃偉哲請大家「雞婆」一點！

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▲防暴網絡大團結，黃偉哲市長與防暴戰士齊心宣示杜絕家暴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲防暴網絡大團結，黃偉哲市長與防暴戰士齊心宣示杜絕家暴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府6月16日上午在台南文化創意產業園區，舉辦「紫要保護你-台南幫幫台南 防暴戰士站出來」家暴月宣導活動，防治家暴黃偉哲市長請大家「雞婆」一點！

台南市長黃偉哲、社會局長黃志中、台南地院許蕙蘭庭長、台南地檢察署周盟翔主任檢察官、台南市家暴防治網絡單位及地方各界人士皆共同出席活動，宣示台南杜絕暴力的決心，用「台南幫幫台南」的精神，透過公私部門合作的力量杜絕家暴。

黃偉哲市長表示，許多家暴案件發生時，接受媒體訪問的街坊鄰居常會表示，過去早知道有施暴狀況。這些憾事其實是可以事先發現且及時阻止的。他希望每位市民都能「雞婆」一點，勇於舉報在社會各個角落遭受剝削、霸凌及暴力的案例，讓相關單位能及時介入。政府機關不怕民眾及媒體揭發暴力案件，公部門寧可在早期就檢討，早期就處置，不希望到後期才發現，而造成生命的受傷或逝去。這與治療疾病一樣，早期發現早期治療，有時候諱疾忌醫，等到事情嚴重了，受到的傷害會更大。

台南市對任何形式的家庭暴力絕對零容忍，市府團隊長久來致力於反家庭暴力及反性暴力，但暴力防治不能只靠政府、社工及警察，更需仰賴街頭巷尾第一時間的通報力量，唯有公私網絡的合作及社區的力量，才能更加有效預防家暴或性侵害事件發生。今年台南市政府社會局家庭暴力暨性侵害防治中心（簡稱家防中心）結合勵馨基金會台南分事務所，號召全民一起化身防暴戰士，為受暴者挺身而出，民眾響應熱烈，現場逾4百人參與。

宣導活動強調防暴由社區預防做起，透過防暴戰士的共舞、活潑有趣的闖關活動以及社區防暴表演等，幫助大家更加認識暴力及反暴力等議題，同時讓民眾更加認識求助管道，建構社區多元的安全防護網，以期達到全面守護市民不受暴。

台南市家庭暴力案件數2017年通報數為6011件，2018年為6269件，微幅成長4.2％，受害者年齡以30-40歲居多；性侵害案件2017年通報數為656件，2018年653件，雖未有明顯變化，但仍以18歲以下的兒少遭受性侵害的案件佔大宗，比例達59.46％，加害人90％為熟識之人，因此各單位工作方向也積極朝向兒少對熟人性侵害的預防。

社會局指出，近年發生多起家庭暴力、兒童虐待、隨機傷害幼童等重大事件，台南市配合中央推動「強化社會安全網計畫」，由社政、衛政、警政、教育、民政、司法等系統協力合作，落實從預防角度及早發現更多需要協助的家庭。社會局呼籲當民眾遭遇困難，一定要主動向外求助，一旦發現社區中有家暴事件時，都能勇於撥打113或110等專線向相關單位進行通報，只要人人面對暴力勇敢發聲，多一分警覺與關懷，就能減少一分傷害。

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