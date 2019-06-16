翻轉文創思維，打造城市新風貌　Jimmy張漢寧瘋狂且執著的進化之路

十年瘋設計專欄－瘋狂且執著的進化之路



2019年瘋設計迎來十周年，而團隊的「#10YearChallenge」 跨足建築，室內，設計，藝術，美學與展覽領域不斷嘗試與突破。「十年瘋設計」將透過挖掘每個專業領域的狂人，帶大家一起走入瘋狂且執著的進化之路，繼續挑戰下一個十年。

｜工業設計到地方產業，是創意到創業的路程

高中就讀美工科的Jimmy因愛畫圖不愛念書，因此考上當時低門檻，重手繪的工業設計類科，展開一系列無心插柳柳橙汁的商品設計之路。當年他憑著「立體感強烈、擅長手繪、喜歡跑工廠實習」發展出屬於自己的創作空間。接著因獲得國內外大獎，有了媒體曝光的機會，因而被香港品牌聘僱為國外品牌設計師。那段共兩年的工作時間，他接觸各國不同文化與了解工廠所有狀況。從中也累積不少國內外工作經驗與人脈，因此才有了「翻轉地方產業」的基礎想法。

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｜以文化為基底，輔以創意轉化成為產業，才是「文創」

Jimmy是業界第一個對「文創」提出實質定義的人，因為對工廠好奇與不斷挖掘，而萌生「產業轉型」的念頭。「台灣有很強的技術團隊，就是這些以代工起家的工廠。因為台灣人的個性，對每項工作都鑽研很深，所以沒有他們做不出來的東西。」Jimmy不斷強調他重視產業轉型的原因「可惜，很多工廠都不知道自己還能在做什麼。我們都不希望程載著文化基底的技術就此中斷，所以用『創意』來轉換他們現有技術，發展出新的商品，讓文化得以被傳承。」

攝影／AJune

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