首爾百樂達斯城開幕！金白交輝的「拓印」藝術格外奪目

金白交輝的「拓印」藝術娛樂綜合體，就像它的名字那樣，將周邊環境的表情，投射至建築外表皮，並覆以太陽般的金色光圈，使飛機上的乘客在俯瞰仁川機場的風貌時，也能感受到它的能量與熱情。 觸覺。

▲ 金、白質感在俱樂部建築表面相交。

拒絕世俗與平庸，渴望先鋒性的荷蘭MVRDV建築規劃事務所永遠不會重複設計建築。他們為百樂達斯城度假城（Paradise City）設計的藝術娛樂綜合體——「拓印」（The Imprint）項目近期于韓國首爾啟幕。兩座金白交輝的建築整體無窗，卻以獨具一格的方式承載了3個關鍵的設計項目：源自周圍建築立面特徵的「拓印」，如舞臺幕布般被緩緩「掀起」的入口，以及覆蓋俱樂部建築一側的「金色光圈」。

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▲ 俱樂部入口如同緩緩掀起的舞臺幕布。

百樂達斯城（Paradise City）是東北亞首家韓流文化綜合度假村，擁有酒店、會展中心、購物中心、藝術展館、水療SPA、娛樂空間等非富多彩的文化娛樂設施，是首爾購物旅遊的新勝地，從機場出發搭乘仁川空港軌道交通5分鐘即可到達。MVRDV設計的兩棟建築——俱樂部和室內主題樂園無疑是整個度假村中瑰麗奪目的地標性建築。

根據這兩座建築的功能規劃，開發商提出了一個設想，即希望獲得一個無窗、但仍然與百樂達斯度假城中的其他建築相融合的方案。因此，這一構想帶來的挑戰是，除了窗戶，設計還能通過怎樣的手法來創造一個富有表現力的建築立面？

文字／Yaxhard

設計、圖片／MVRDV

攝影／Ossip van Duivenbode

授權轉載／ INTERNI

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