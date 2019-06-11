金髮女郎從香蕉中豐饒現身──普普藝術大師梅爾．拉莫斯

美國普普藝術家梅爾．拉莫斯（Mel Ramos），與普普藝術大師安迪．沃荷 （Andy Warhol）、羅伊‧李奇登斯坦（Roy Lichtenstein）等聯合舉辦著名的「普普藝術登上畫架」（Pop! Goes the Easel）展，是美國加州普普藝術運動的重要角色。

當安迪‧沃荷畫罐頭、名人頭像時，商業畫家出身的拉莫斯，則是在通俗文化中選取了超級英雄及美女這類的主題，而且，他筆下的女人多是裸露的──裸女們從玉米、香蕉甚至是糖果包裝中迸出，或者沉進馬丁尼杯、倚著可口可樂瓶，展現各種性感姿態。

從1960年代開始，拉莫斯就在作品裡頭褪去了著名女人的衣服──從他原有的英雄題材延伸出的超級女英雄，直到性感的內衣模特兒。他以繪畫、版畫、雕塑等方式，讓這些以廣告照片為原型的裸身女子，姿態各異地在各種商品或動物上呈現出情色畫面。極具性挑逗形象的女性與商品結合，讓兩者之間的界線變得模糊，而隨著第二波女權運動的升起，女性的形象內涵頓受關注，拉莫斯在當時被指控其作品有剝削女性的爭議。

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圖文資料來源／時藝多媒體傳播股份有限公司、The New York Times、artnet news

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