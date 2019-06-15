華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

▲浙江發佈低碳發展報告。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《福建》：首個台資「微循環公車項目」廈門啟動 優先聘用台灣司機

廈門「里享行微循環公交項目」15日在廈門啟動，標誌著大陸首個台資微循環公交項目正式運營，開啟兩岸運輸領域交流合作新篇章。項目由台企廈門元客交通服務有限公司運營，並獲得了廈門市交通運輸局頒發的微循環公車特許經營牌照。據了解，這個線路將優先聘用台灣司機。（東南網）

《浙江》：低碳發展報告出爐 「三新」經濟增加值占GDP的24.9%

浙江省2019年「全國低碳日」活動14日在浙江金華舉行，現場發佈了《2018年度浙江省低碳發展報告》。報告指出，2018年浙江新興產業發展勢頭良好，全年「三新」經濟（新產業、新業態、新模式）增加值占GDP的24.9%，以低碳排放為特徵的服務業已成為引領低碳經濟發展的重要增長。（中新網）

《上海》：中國成為全球第二大債券市場 1741家境外投資人進入

中國人民銀行上海總部金融穩定部副處長王瑩14日表示，「截至五月末，中國債券市場的託管規模已經超過了91萬億元（人民幣，下同），成為僅次於美國的全球第二大債券市場。同期，已有1741家境外投資人進入中國銀行間債券市場，持債總量達到了1.89萬億元。」（中新網）

《北京》：中關村創業大街曬出亮眼「育成成績單」

被喻為全國「雙創」風向標的中關村創業大街12日迎來開街5周年之際，曬出了一份亮眼的成績單。累計育成3451家創業團隊，其中外籍和海歸團隊409家。累計獲得融資團隊1181家，總融資731億元人民幣，融資比例34.2%。（人民日報）

▲廣東打造粵港澳大灣區歡樂新地標 。（圖／翻攝自《中新網》）

《上海》：中國人民銀行大力支持上海加快國際金融中心建設

中國人民銀行行長易綱13日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，「人民銀行將大力支持上海加快國際金融中心建設，重點推進在上海自貿試驗區新片區建立本外幣一體化帳戶體系等9項事項。」（新華社）

《廣東》：打造粵港澳大灣區歡樂新地標 廣州融創文旅城開幕

廣州融創文旅城15日在廣州花都區舉行開幕活動。活動現場，廣州市市委常委、常務副市長陳志英表示，「廣州融創文旅城一定能乘勢而上，成為具有區域文化特色，符合旅遊消費趨勢的世界級主題樂園，在推動廣州經濟社會高品質發展的新篇章中寫下濃墨重彩的一筆」。（中新網）

《黑龍江》：第六屆中俄博覽會哈爾濱開館 引領中俄經貿合作新趨勢

第六屆中國-俄羅斯博覽會和第三十屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會於15日正式開館，共有74個國家和地區的105個政府經貿團組及海外華人華僑代表團參會。本屆博覽會為中俄地方合作凝聚了廣泛共識，促進中俄地方合作發展的新動能、新增長、新成效不斷湧現。（中新網）

▲第六屆中俄博覽會哈爾濱開館。（圖／翻攝自《中新網》）