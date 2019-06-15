華為折疊螢幕手機Mate X延遲9月開賣　外媒揭背後2大原因

▲華為推出的摺疊型智慧型手機Mate X，上市時間將由今夏延後至9月。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

摺疊手機成為今年智慧型手機製造商們的一級戰場，繼三星發表Galaxy Fold後，大陸手機廠華為也發表Mate X，原先預計在6月推出，不過外媒爆料華為Mate X有可能延期上市時間，目前正進行更多測試，更有一名華為知情人士透露，「不希望推出一款會破壞我們聲譽的產品」。

三星折疊手機Galaxy Fold今年2月首次亮相，卻在正式發售前出現瑕疵，三星隨即宣布延後上市時間，預期近期將會對外公布推出時間，而華為所推出的摺疊型智慧型手機Mate X，在今年2月粉墨登場，卻未上市銷售，此外該款手機支援5G通訊技術，售價為2299歐元（約新台幣約8萬元）。

華為最初目標是在今年6月推出，不過一名華為知情人士向《CNBC》透露，三星摺疊手機Galaxy Fold出現瑕疵後，公司更為謹慎應對，預期9月推出摺疊型智慧型手機Mate X，而公司目前與全球營運商與開發人員進行測試，以確保能夠正常運作。

不過，外界也傳出Mate X延期上市的時間，恐怕也受到中美貿易戰的波及，華為對此做出應急計畫，包括建立自己的系統，以取代Android系統，最快今年可能在大陸推出，強調他們已有準備應變措施。