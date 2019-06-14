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華為手機鎖屏時跳出訂房廣告　竟是因為使用原廠桌布

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▲▼華為手機鎖屏時出現「Booking.com」的廣告。（圖／翻攝Twitter）

▲華為手機鎖屏時出現「Booking.com」的廣告。（圖／翻攝Twitter

科技中心／綜合報導

華為手機置入性行銷？據外媒報導，近來有許多華為手機用戶指出，在手機鎖屏的時候，螢幕會跳出「Booking.com」的廣告，目前已有多款手機型號受到影響。

據外媒《Android police》報導，近來有許多華為手機用戶在社群平台指出，他們手中的華為手機在鎖屏時會跳出「Booking.com」的廣告，目前有相關狀況的華為手機型號包括P30 Pro、P20、P20 Lite、Honor 10和P20 Pro，而出現這些狀況的，大多是使用預設風景桌布的用戶。

報導指出，這些廣告似乎不限定特定國家或地區出現，據了解，目前在英國、荷蘭、愛爾蘭、南非、挪威和德國的華為手機上皆有出現類似案例。目前唯一的解決方法就是不使用華為原廠內建的風景桌布。

華為德國的官方推特有在某位用戶的推文下方回覆表示，「很抱歉讓你覺得我們在推送廣告，您可以隨時停用該桌布。」但並未表明為何會有這樣的狀況發生。

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關鍵字：華為,桌布,廣告,置入性行銷

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