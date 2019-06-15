黃光芹爆料「他不愛高雄」　韓國瑜：全力推銷高雄　講法太扭曲



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導



資深媒體人黃光芹在臉書發文，劈頭就說韓國瑜「不愛高雄」，當時百般不願意選高雄市長，還拿夫人李佳芬要離婚當「擋箭牌」，而且韓國瑜2月就想選總統。對此，韓國瑜笑說在選舉前後，他全力行銷高雄，認為黃光芹「講法太扭曲」，人應該要有正能量。

黃光芹在臉書爆料，當時吳敦義勸韓國瑜選高雄市長，韓國瑜百般不願意，甚至拿李佳芬當擋箭牌，「決定選了之後，地方人士反彈很激烈，謝龍介曾告訴我，那些議員們，連五字經都飆出口，嫌韓空降、還是個外省的。費了好大的功夫，好不容易把他們安撫住，沒想到他蹦一下，跑去台北登記參選市長」，認為韓「根本看不上高雄，他看好台北市長」。

▲黃光芹在臉書發文。（圖／截自黃光芹臉書）

韓國瑜15日受訪時笑回，這已經是一年多以前的事，身為高雄市長，在選舉前後，任何場合都會大聲疾呼歡迎來高雄觀光旅遊、投資，身為高雄市長就是推銷高雄，表示黃光芹「講法太扭曲」，這段時間高雄知名度、形象讓海內外重視，至於一年多前領表參選台北市長的事已經解釋過，呼籲人應該要有正能量，不要看每件事都是負能量。

媒體媒體追問監察院公布最新一期《廉政專刊》，揭露韓國瑜的財產狀況，面對外界抹黑，李佳芬似乎不太開心，韓國瑜也回應「對」，因為財產狀況跟大家報告清楚，而且從一月份就開始捐款，默默地做公益未來還會繼續，捐錢幫助弱勢，至於監察院披露的財產，大家可以去檢驗，至於是否提告，韓國瑜則沒有多做回應。