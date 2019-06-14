吳敦義登陸遭擋　周繼祥開砲：很快政黨就要輪替

▲海基會第十屆董監事會第七次聯席會議。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

海基會下午舉行第十屆董監事會第七次聯席會議，會議中，身兼海基會董事的國民黨大陸事務部主任周繼祥針對黨主席吳敦義無法登陸出席海峽論壇、國共論壇一事發表談話。他抨擊民進黨政府沒有站在人民最大利益來考量，「站在尊重國家體制的立場，國民黨沒有選擇抗爭，但很快政黨就要輪替。」

與會人士轉述，海基會董事長張小月致詞結束後，聯席會議便由台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋以「人工智慧在台灣：產業轉型的契機與挑戰」為題發表專題演講，之後，周繼祥就吳敦義登陸一事「開砲」。

▲國民黨主席吳敦義申請登陸未通過。（圖／記者屠惠剛攝）



周繼祥指出，吳敦義日前向總統府遞件申請六月登陸參加海峽論壇與國共論壇，相關案件經內政部邀集陸委會等機關進行聯審，遭到否決後，卻不是由「原服務機關」回函，而是內政部直接發文，認為「程序上很不禮貌」。

據了解，周繼祥還拿出總統蔡英文的「英派」，抨擊政府沒有站在人民最大利益來考量，「站在尊重國家體制的立場，國民黨沒有選擇抗爭，但很快政黨就要輪替。」

本次聯席會議除海基會董事長張小月外，副董事長兼秘書長姚人多、副董事長許勝雄、副董事長邱垂正，以及遠東集團董事長徐旭東、中國航運股份有限公司榮譽董事長彭蔭剛等人均出席會議。

▲國民黨大陸事務部主任周繼祥。（圖／記者林敬旻攝）