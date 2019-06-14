郭台銘到台南安平開台天后宮上香　祈求天上聖母加持國泰民安

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘，下午特地到台南安平開台天后宮參拜天上聖母，祈求媽祖保佑國泰民安，心想事成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統初選參選人、鴻海集團董事長郭台銘說媽祖託夢，指示他參選總統來為民服務，6月14日南下台南參訪，下午特地到台南安平開台天后宮參拜天上聖母，祈求媽祖保佑國泰民安，安平開台天后宮主委張省吾，與全體委員代表熱烈歡迎外，也祈求媽祖加持郭台銘董事長，讓他一路順風，順利過關心想事成。

14日下午3時左右，在國民黨台南市議員蔡育輝、洪玉鳳、蔡淑惠、林燕祝、王家貞等人陪同下，國民黨總統初選參選人郭台銘，到台南安平開台天后宮上香參拜天上聖母，受到民眾熱烈歡迎，加油聲不絕於耳，場面熱烈。

在張省吾主委陪同下，郭台銘向天上聖母行三敬香禮與三獻禮：一上香，祈求風調雨順，國泰民安，神恩普照，萬民福澤。二上香，祈求神恩降祥，總統參選人郭台銘高民調當選，心想事成。三上香，祈求天上聖母保佑眾善信大德，身體健康，闔家平安，財源廣進，諸事大吉。

郭台銘上香後，一一與在場人士握手請託支持，並祝福大家身體健康萬事如意，稍作停留後，與蔡育輝等議員們登上宣傳車，車隊遊行安平區，向民眾請安問好。