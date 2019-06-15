黃國昌證實被邀加入「白色聯盟」！入黨申請書曝光　制衡藍綠兩大黨

▲時代力量黃國昌與「館長」陳之漢同台合作。（圖／翻攝自飆捍臉書）

政治中心／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢日前透露，時代力量立委黃國昌想要脫黨、並有意組新黨派「白色聯盟」或「白色力量」。對此，黃國昌14日證實，確實有收到「白色聯盟」的入黨申請單，但這不是他主導的政黨。

根據《三立新聞》報導，黃國昌受訪時證實，確實有收到「白色聯盟」的入黨申請書，但這並非由他主導，僅受邀請；至於會不會入黨，對他而言現在是時代力量的黨員，只是仍希望2020年，台灣國會需要有制衡國民黨、民進黨兩大黨的第三勢力。

報導也指出，「白色聯盟」入黨表格標題寫著「成立大會會員資料」，需要身分證影本、簽名蓋章等資料，表格看起來很簡陋，但需要的資料都沒有少，似乎早已運作中。

被問到是否有意與「白色力量」代表的台北市長柯文哲合作？黃國昌表示，柯文哲不會組黨，那聯盟他也沒有參與，因此這是個不成立的假設。不過這番回答也沒有說死與柯文哲合作的可能。

黃國昌日前在直播中提到，如果時代力量未來決定要走「小綠」路線，也就是親近民進黨，那麼他會義無反顧離開。館長也說到，黃國昌近期考慮脫離時代力量，另創新的政黨「白色聯盟」或「白色力量」。

不過黃國昌澄清，籌組「白色聯盟」的人並不是他，只是曾經有接觸過。他目前有A、B兩計畫，A計畫是希望志同道合者加入時代力量；B計畫則是集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，制衡藍綠兩大黨。

與此同時，香港政府欲修正《逃犯條例》，引起百萬群眾上街抗議，演變成暴力衝突，引起國際關注。陳之漢宣布將邀請黃國昌等人舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。黃國昌也PO文表示，已經申請6月23日凱達格蘭大道的路權，「623下午，凱道見！」

▲黃國昌直播開講。（圖／翻攝自黃國昌YouTube）