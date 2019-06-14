韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

監察院14日公布最新官員財產申報的150期廉政專刊，其中高雄市長韓國瑜最新財產申報資料，韓國瑜與夫人李佳芬的存款，比2001年申報時大大增加了近4300萬元，兩人名下存款共4559萬6744元。對此韓國瑜14日受訪先說是「政黨補助款」，但到下午改口表示是選舉補助款，他也說這是財產之中最大的一筆，其他都是清清白白、乾乾淨淨，沒有不可告人之事，把這個補助款扣掉的話，可以看得出來就是「夫妻打拚」。

據監察院最新一期「廉政專刊」指出，到了2019年，韓國瑜在3月14日申報的資料中顯示，夫妻名下存款為4559萬6744元，比2001年增加逾4300萬元，高雄市長韓國瑜澄清大部分都是「政黨補助款」，不過下午改口表示是「選舉補助款」，其實在去年高雄市長選舉，韓國瑜拿下89萬2545票，一張選票以30元的競選費用補貼款來計算，共有2677萬6350元。

▲高雄市長韓國瑜表示財產大部分都是選舉補助款。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜表示「財產申報大家仔細去看，最大的一筆，就是選舉之後的補助款，扣除之後，我們的財產就是乾乾淨淨、清清白白，沒有不可告人之事。如果說把這個補助款扣掉的話，看得出來就是夫妻打拼，希望大家理性看待，而且候選人補助款也不是只有高雄市，每一個縣市長、每一個議員、里長都有補助，那好像對高雄市市長韓國用放大鏡看得特別的大，而且得票率將近九十萬張選票，也不是全台灣最高，我再重申一遍，我們的錢來的乾乾淨淨、單單純純，未來我擔任任何公職，我絕對不會經商」。

事後，韓國瑜透過高雄市新聞局說明「市長大部分財產為選票補助款約2600萬餘元，今年已陸續捐款予多家社會福利機構，截至6月捐款總額約110萬元。此外，兩人貸款金額共約1200萬餘元」，另外「市長也承諾接受捐贈的競選經費，大多數將挹注於青年創業，少部分將捐贈予社會福利機構」。

▲捐贈社會福利機構明細。（圖／高市新聞局提供）