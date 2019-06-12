輕熟女駕BMW遇積水「水漂」失控　撞公車站釀4傷

▲黑色BMW下雨天遇積水水漂，失控撞上優化公車站。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓女子12日雨夜開車載友人走台灣大道，疑遇上路面積水出現「水漂」，整輛車失控撞上優化公車站，車上2男2女受傷，所幸送醫後無大礙。警方提醒，雨天開車務必放慢車速，以策安全。

台中市消防局12日凌晨2點半左右獲報，西屯區台灣大道三段秋紅谷附近的快車道上發生車禍，多人受傷。消防多立刻派遣人車到場，發現32歲陳姓女駕駛頭部受傷，另外3名乘客穆姓、陳姓男子與莊姓女子則頭部、四肢及身體都受到擦挫傷，經送醫後無生命危險。

▲BMW撞上優化公車站，安全氣囊全爆開。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼路樹和分隔島都遭嚴重擦撞。（圖／記者李忠憲翻攝）

開車陳女向警方表示，她當時開車載友人從市區走台灣大道往龍井方向，當時開在外側快車道快到朝富路時，發現前方一輛行駛在中線快車道的小客車，因為地上積水出現打滑。她看到嚇到，接著就換她的車打滑，失控撞上優化公車站及路樹。

第六警分局表示，經酒測排除陳女酒駕，初判應是天雨路滑，加上路面積水導致車輛失控，肇事原因仍有待鑑定。警方也呼籲民眾，下雨天開車車速應放慢，並注意車前狀況，保持安全距離，以策安全。

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