全台首座瑪利亞「極重多障大樓」動土　陳建仁：還缺7千萬資金

▲副總統陳建仁（左3）主持瑪利亞大樓動土典禮。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

瑪利亞社會福利基金會13日舉辦「極重多障服務大樓」動土典禮，副總統陳建仁蒞臨擔任主典者，副市長陳子敬表示，完工後整年度總服務量可達3萬人次，不過，目前還有7千萬元的缺口，他將和陳副總統共同呼籲各界捐輸，一起為台灣最孱弱的孩子伸出援手。

極重多障服務大樓動土典禮，由副總統陳建仁、副市長陳子敬、天主教台中教區主教蘇耀文、瑪利亞基金會創辦人莊宏達等人出席，由祥獅獻瑞表演開場，祈求開工順利，現場氣氛熱鬧。

陳建仁指出，全台灣身心障礙者人數超過117萬人，其中急重度多重障礙者有5萬人、重度多重障礙者為8萬人，兩者在身心障礙者的比例中佔11%，但目前照顧者卻僅有2204人，急需大量提升身障照護能量，呼籲社會大眾加強關注，減輕照顧者負擔。

陳子敬表示，目前台中市身心障礙者約12萬4千多人，其中重度及極重度多重障礙者約有1萬人，佔8%，以在家照顧比例最高，當評估需要安置服務時，就需要良好的機構照顧，瑪利亞興建極重多障服務大樓，提供更完善的照顧資源給身心障礙朋友，預計年度總服務量可達3萬人次。

陳子敬特別感謝瑪利亞基金會的投入，大樓落成後將增加北屯區的身心障礙福利機構資源，服務更多身心障礙市民及家庭，不過目前還有7千萬元的缺口，他將和陳副總統共同募款，一起為台灣最孱弱的孩子伸出援手。

瑪利亞基金會表示，歷經5年募得1億7千1百萬元，並爭取向國有財產署租用國有非公用土地，工程成本2億3千8百萬元，新大樓建坪面積1580坪可規劃為地上五層、地下一層的建築空間。