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腳底按摩按到睡著...醒來左手多「3小包」　陸男怒報警：我被蚊子叮了

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▲▼蚊子 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲夏天到了，不少人就成了蚊子的大餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

浙江一名男子日前到腳底按摩店按摩，途中睡著後醒來發現被蚊子叮了三個包，一怒之下跟店員吵了起來，報警處理後又認為警察沒有好好處理，揚言要投訴。不過隔天酒醒後，該男馬上到派出所道歉，表示自己太小題大做，讓不少網友嘲諷「根本巨嬰的行為。」

根據《浙江24小時》報導，沈姓男子在5月31日晚間先跟朋友吃了飯，途中喝了3、4瓶白酒，結束後一席人來到腳底按摩店消費。沈男表示，因為有喝酒的緣故，加上按摩太舒服，讓他迷迷糊糊的睡著了。

沈男醒來時，發現自己的左手臂被蚊子叮了3個包，當時癢得難受，於是怪到按摩店員工身上。店裡員工則安撫他，「被蚊子叮可以擦點花露水，過一陣子就會消腫」沒想到員工又補了一句，「我們也沒發現有蚊子，說不定這位先生在來店裡前就被蚊子咬了。」讓沈男一秒被惹怒。

▲皮膚過敏,皮膚癢,蚊子叮,抓癢。（圖／ETtoday示意圖）

▲沈男因為被蚊子叮，心生不快。（圖／ETtoday示意圖）

沈男認為，自己開開心心來按摩，卻被蚊子咬了，推斷手臂上的腫包就是酒店蚊子送給他的「禮物」，雙方針對「蚊子是不是按摩店裡的」吵了起來，最後報警處理。民警到場了解狀況後，向雙方說遇到這種消費糾紛，應該要向市場監管部門反應。沈男最後雖然付了錢，但他認為民警沒有為他做主，當場要威脅要投訴民警。不過第二天沈男酒醒後，馬上到派出所道歉，「前一晚遇到的只是很小的事，只是為了一口氣才爭論不休，是我小題大做了。」

這起事件上了熱搜後，不少網友打趣表示，「幸好有早點報警，不然腫包就消失了」，不過不少人則認為這種行為簡直是浪費公共資源，「應該是喝多了」、「警察都要累死了」、「根本巨嬰」、「現在很多人動不動就要投訴」、「被蚊子叮怪店員，又投訴警察，你怎麼不去告蚊子呢」？

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關鍵字：蚊子叮,浙江,杭州,腳底按摩

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