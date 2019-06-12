五金百貨拗女員工買過期商品　業者反控她偷帶走！勞工局先開罰

▲五金百貨遭控訴逼女員工買過期商品，但業者否認反駁。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

北屯某五金百貨女員工，疑因多次未確實下架過期商品，要求她買下，女員工憤而離職。但業者反控她擅自將過期商品帶走後無故曠職，考慮循法律行動追究。台中市勞工局表示，目前已介入了解，該店勞動檢查發現多項違法，可處2萬至100萬罰鍰。

北屯區崇德路上的某家連鎖五金百貨，遭店內離職女員工透過男友投訴稱，強迫她購買過期的6支矽利康產品，並要求下班打卡後繼續加班，她憤而離職。

記者發現，網友在該家店的臉書評論，普遍不佳。有人說去購物時就看到男店員在擠青春痘，理都不理，講3次要3公尺卻給3呎，還說客人沒算好不給退，態度惡劣。另有人也說，他已有該店6年會員，當天報電話查不到資料，店員竟然不耐煩臭臉問「你們是否跑錯家？」為洗刷冤屈，還專程跑回家拿會員卡，結果店員一句道歉都沒有。

五金百貨總公司王姓秘書表示，經了解該名女員工多次出現該下架過期商品卻未落實，主管發現6支矽利康過去仍在架上斥責她，她竟未告知也沒付錢，擅自將矽利康帶回去，之後又無故不上班曠職。主管有透過通訊軟體LINE問她，這些都有證據，該名女子竟亂爆料，將考慮循法律途徑提告，維護公司名譽。

王秘書說，商場內商品都要嚴格控管，避免讓消費者買到過期商品遭投訴。總公司一直都要求各家店應該嚴格執行，針對此店服務品質等，將了解原因盡速改善。

台中市勞工局表示，11日獲報後立即前往勞動檢查，發現該公司涉有未依法給付延長工時工資、未逐日記載勞工出勤情形至分鐘、未依法給予國定假日出勤加倍工資，及未依規定使女性從事夜間工作。分別違反《勞動基準法》第24、30－6、39、49條規定，依同法第79條第1項得分別處2萬以上100萬元以下罰鍰。將依法請該公司陳述意見，依法處理。

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