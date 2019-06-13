直擊／和總部訪客中心一樣！蘋果信義A13「像MacBook」內外搶先看

▲蘋果信義A13將在6月15日開幕。（圖／記者張一中攝）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果在台灣第二家直營店信義A13將於本週六（15日）開幕；而特地選在今（13日）開放媒體搶先體驗全新店格。根據官方指出，蘋果信義A13的設計概念與蘋果總部Apple Park訪客中心設計概念一樣。

蘋果信義A13直營店，即將於本週六早上10點正式開幕，第一批進店的顧客將可獲得一件蘋果紀念T-shirt，預料又將掀起一波果粉朝聖排隊潮。

據了解，蘋果信義A13建築所採用的石材、木頭、金屬等建材，全部都與Apple Park訪客中心所採用的建材一模一樣。

在建築周圍，蘋果信義A13門前打造了一座廣場，當中有著噴泉、樹木林蔭，以及座位，讓消費者可以悠閒地在門市前坐著休息、交流。建築外觀兼具透明感與科技感，大片屋頂是蘋果信義A13設計主體，從高處往下看就像是一台MacBook。

而走進信義A13直營店當中，可以看到舒適的購物環境；全新店格是向下發展，擁有1樓、B1兩個樓層，在1樓消費者可以體驗到最新的蘋果產品，且除了手機、手錶、電腦等品項外，蘋果也提供了多達240種的周邊產品品項可讓顧客體驗、選購。

▼蘋果信義A13一樓。（圖／記者邱倢芯攝）

若是想走到B1，消費者可從店內兩側的大理石樓梯走到樓下；B1則是作為每天提供消費者免費課程之處，課程內容包含了攝影、影片、編碼、影片創作等。

▲▼蘋果信義A13地下一樓是作為消費者每天可獲得免費課程之處。（圖／記者張一中攝）