耕地發現世上僅有的第2枚古羅馬金幣　以2千萬高價賣出

▲世上唯二的古羅馬金幣。（圖／翻攝自Dix Noonan Webb）

國際中心／綜合報導

英國一名男子3月時在他的農場發現了一枚金幣，沒想到卻是非常罕見的古羅馬金幣，迄今為止，全世界只發現了2枚。而這枚金幣本月5日在倫敦Dix Noonan Webb（DNW）拍賣會上，以55萬英鎊（約新台幣2千1百萬）的高價拍出。

據《numismaticnews》報導，一位考古愛好者與朋友在英格蘭肯特郡（Kent）的新耕地上探險，起初他們只發現了舊的拖拉機與散彈槍，但45分鐘後卻挖到了一枚金幣。原本他以為是假的，但金幣實在是太重了，加上輕拍後開始閃閃發光，所以決定聯繫大英博物館。

經過專家山姆（Sam Moorhead）的研究，證實這一枚金幣與大英博物館藏品中的一枚金幣相同，是阿勒克圖斯（Allectus）篡位後所發行的金幣，出產期間約為公元293年至296年。DWN的負責人韋伯(Christopher Webb)表示，由於阿勒克圖斯在位時間短暫，所以發行的金幣數量只有24個，而目前也才發現2枚。

這一枚古羅馬金幣重量為4.31克，略大於1便士，而它原本的估價為7至10萬英鎊，沒想到卻以55萬英鎊高價拍出。在此之前，DNW所拍賣出最昂貴的金幣是在2014年，為奧古斯都統治時期所鑄造的罕見金幣，以48萬英鎊（約新台幣1千9百萬元）出售。