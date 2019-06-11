挺港人「反送中」　民進黨團：香港只剩下「一國控制」

▲香港反送中遊行，民眾群聚抗議。（圖／路透社）



記者林銘翰／台北報導

香港政府將於12日在立法會對《逃犯條例》舉行二讀和三讀程序，引起各界極大迴響，社會正醞釀罷工、罷課、罷市向政府施壓。民進黨立法院黨團11日發出聲明稿表示，香港是中國「一國兩制」的特區，然而在政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」，民進黨立院黨團願與香港堅持民主的力量站在一起，堅守人權保障的防線。

民進黨團表示，香港是中國「一國兩制」的特區，然而，政治上一切以北京意旨為依歸，所謂自由民主特區成為一場騙局，沒有「一國兩制」，只有「一國控制」。以抓捕逃犯為由所制定的「送中條例」，不只是直接介入了香港司法權的獨立行使，更使入境、過境香港的外國人、包括台灣人，都有被陷於罪、送往中國關押的風險，嚴重傷及人身自由及人權。

民進黨團指出，面對百萬港人站出來，反對香港立法會如期二讀「逃犯條例」(送中條例)，不只是對中國專制獨裁的反抗，更是關注人權的朋友不能忽視的關鍵。運動的訴求在當前無論成敗，香港人民捍衛相對獨立的司法制度，讓人民免於恐懼，並守護僅剩的言論自由，民進黨團和全世界愛好自由悍衛人權的人們一樣，都深受感動，並願意表達一份支持的力量，在自由、民主和人權的普世價值上，將與香港的朋友同在。

民進黨團認為，中國政府緊縮對香港的控制，自由民主已遭吞噬，而今日的香港，無疑也是給台灣內部仍與中國政府唱和的政黨與政治人物一記當頭棒喝。

民進黨團強調，「今日的香港絕不會是未來的台灣」，民進黨團會努力守護台灣，捍衛我們所享有民主、自由與人權，這也是台灣在華人社會、在全球社會應有的責任。