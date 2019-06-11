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韓國瑜拋國六東延花蓮　杜紫宸：若開發台灣死定了

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▲杜紫宸（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

▲杜紫宸。（圖／翻攝自杜紫宸臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在花蓮造勢時拋出「國道六號東延花蓮」、「打造環島高速公路網」等交通政見，中華大學講座教授杜紫宸認為，國道六號開發到花蓮「絕對不能做」，否則引發的後續自然破壞是不可逆的，而興建環島高速公路更是「自以為是的落後概念」，世界許多島國都沒有環島高速公路，「難不成他們全都是土包子嗎？」

杜紫宸在臉書發文指出，假使台灣有1000位國土規畫、環境保護、生態環境、水土保持、動物保育領域學者專家，相信1001位會斬釘截鐵地告訴你，「國道六號從埔里開發到花蓮，絕對不能做」，因為這可能引發的後續自然破壞和大地反撲，回不了頭，台灣死定了。

而針對「打造環島高速公路網」，杜紫宸表示，聽到有總統參選人主張興建環島高速公路，讓他啞然失笑了，更直言這是自以為是「先進開發成功」的落後概念，六年前他好像在平潭聽説過，十年前也在海南島聽說過，而且他們真的做了。

「世界以島為國家的地區不少，有先進、有落後，就他所知，紐西蘭、愛爾蘭、冰島、新加坡等國家，甚至夏威夷跟香港島都沒有環島高速公路，」杜紫宸狠酸，難不成他們全都是土包子嗎？

「花東開發是一個層次很高的思辨，並不是簡單的經濟和交通議題。」杜紫宸說，世界上很多先進國家，均仍然維持一部分國土是低度開發的狀態，主要的考量包括傳統文化、生態保育、國土多樣性。杜紫宸說，比如澳洲原住民所在的塔斯馬尼亞、丹麥的西北部地區，這些地區大多没有興建高速公路，人口密度也很低，但是政府相對在教育、社會福利、文化保存，投入更高比例預算，這個問題涉及台灣百年後的樣態，而且是不可逆的，請大家多想想。
 

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關鍵字：韓國瑜,杜紫宸,國六東延,花蓮

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