三山造勢船過水無痕　王金平對韓國瑜切心

圖文/鏡週刊



國民黨總統初選廝殺激烈，前立法院長王金平宣布退出提名角逐後，持續在各地成立後援會，由於王的實力牽動高雄市長韓國瑜及鴻海集團董事長郭台銘二強爭霸的態勢，本刊調查，王雖表態在初選維持中立，私下則對「親郭遠韓」表露無疑，親王的地方派系更對韓國瑜去年選後對王「船過水無痕」的不滿累積已久。

本月6日，王金平宣布退出黨內初選後，8日仍於高雄成立「王金平之友會高雄三山分會」，在高雄白派重要幹部及市農會理事長蕭漢俊的操盤動員下，1,500人擠爆會場，現場要角大多是去年韓國瑜三山造勢大會的重要班底，包括高雄市議長許崑源、副議長陸淑美等共16位市議員，有挺王幹部更喊出：「院長支持誰，我們就挺誰！」

「王口頭表態在國民黨初選會維持中立，但各陣營都很清楚，這群死忠人馬是牽動初選勝負的關鍵。」親王人士說，王的支持者未來到底是挺郭台銘或韓國瑜，現階段都沒有定論，但身邊明眼人都清楚，王在談到郭董時，語氣明顯較為平穩，不如外界提到韓國瑜時，王的語氣夾雜了不少情緒。

曾任韓國瑜市長競選發言人的國民黨立委陳宜民，日前公開指稱，覺得韓國瑜欠王金平一個人情，陳直言，以他觀察韓對王金平的態度，確實令王「有點心寒」。事後，雖然王四兩撥千金的說，對於韓選後是否有當面向他道謝「我忘記了。」但親王人士指出，王的記性之好，政壇中有誰不知？「這種人情義理的事情不可能會忘記」，對照去年選舉期間王韓的互動熱絡，韓當選後，2人確實在開票當晚及隔天有通過電話，並吃了一次火鍋，但之後半年多來，幾乎沒聽說2人有過聯繫。

前立委侯彩鳳在出席王金平三山分會成立大會時，意有所指地說：「從政者一定要記得誰幫過你，絕對不能船過水無痕」，獲得台下支持者熱烈回應。

一名向來挺王的派系要角不諱言，去年九合一選舉時，王傾盡一切力量替韓造勢動員，但選後對韓國瑜「忘了我是誰」的表現，不滿情緒仍在持續累積中，尢其是韓5月底表態競逐大位前，雲林張榮味家族、台中顏清標家族等地方派系跟著倒向韓，對極力角逐提名的王而言，確實是點滴在心頭，王表面上雖然不說，但大家都看在眼裡。



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