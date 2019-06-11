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蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相　網全崩潰：就是一個喝XXX的概念

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▲蜂蜜到底是怎麼來的？（圖／PIXABAY）

▲蜂蜜到底是怎麼來的？（圖／翻攝PIXABAY）

生活中心／綜合報導

蜂蜜是一種純天然的食品，不僅味道清甜美味且富含的營養價值也非常高，更被譽為最天然的養生聖品，不過大多數人對於蜂蜜的來源都一知半解，近日有網友在PTT《八卦板》發文詢問：「蜂蜜是蜜蜂從巢中挖出來的，看起來非常恐怖，大家怎麼會敢吃？」，網友貼文一出，一位自稱養蜂第四代掌門人現身回覆，除了解答該名網友的疑惑，還曝光蜂蜜超恐怖的驚人真相。

自稱是養蜂第四代掌門人的網友，解釋道要了解蜂蜜是什麼，需要從花的根本去了解，而花是顯花植物的生殖器官，花粉就等於是植物的精子，等待與雌蕊受精結成果實，依照授粉媒介來區分，大部份都擁有鮮豔的顏色、引誘昆蟲的香氣，營養的花蜜與花粉，指引蜜蜂尋找蜜腺的蜜門，泌蜜的蜜腺等等。

▲蜂蜜到底是怎麼來的？（圖／PIXABAY）

▲許多人對蜂蜜的來源都一知半解。（圖／翻攝PIXABAY）

而花蜜的形成及流蜜是植物的基本生理現象，經光合作用製造養份後運送到植物各部位，一部分會送到蜜腺形成花蜜，而花蜜經蜜蜂採回巢，約含有60-80%的水份，蜜蜂把花蜜釀成蜂蜜，要經過蜜蜂唾液的轉化酶促進蔗糖分解，轉化成葡萄糖和果糖，並且把水份蒸發至20%以內，經過蜜蜂的脫水過程才能在蜂巢中保存，因為水份低，蜂蜜才會濃稠難流動，當主要採蜜期，巢內的空間都被蜂蜜佔滿了，負責存放蜂蜜的工蜂會暫時放在自己的蜜胃(honey sac)，又稱嗉囊(crop)，久了還是沒地方存放就會被吸收，成為分泌蜂蠟的原料，進而築蜂蠟存放更多蜂蜜。

▲蜂蜜到底是怎麼來的？（圖／PIXABAY）

▲蜂蜜的驚人真相曝光（圖／翻攝PIXABAY）

最後網友重點整理指出，蜂蜜其實是蜜蜂吃花蜜反覆嘔吐出來的產物，他強調一點都不噁心，這樣反而更增添了味道與營養，其他網友看完文章後紛紛留言「你講反覆嘔吐出來反而變得恐怖了啦」、「原來蜂蜜是被口爆的蜜蜂嘔吐物」、「原來我喜歡吃嘔吐物XD」、「蜜蜂真的是很屌的生物」、「就是蜜蜂吃花的X吃到吐就對了」。

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關鍵字：蜂蜜,蜜蜂,花蜜

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