環台義剪還缺10萬　「弘髮少年」心急無法成行

▲弘光美髮系學生靠著幫客人剪髮、洗髮等服務，籌措環台義剪經費。（圖／弘光科大提供）

記者鄧木卿／台中報導

弘光科技大學美髮造型系組成的「弘髮少年」，今年環台偏鄉部落義剪活動已是第7屆，受限經費不足，還缺10萬元，學生們10日擔心無法成行，希望更多民眾預約洗、染、燙髮等造型服務，以行動支持義剪，挹注經費，讓義剪善舉不中斷。

美髮系學會會長林芷伊指出，學務處補助10萬元，讓系上進行這項有意義的社會關懷服務，但是規劃時發現經費不足，經由課指組得知和泰汽車公益夢想家活動後，立馬報名，經過提案、簡報、評審專業提問後，在300多組中脫穎而出，入選前10名，獲得10萬元經費，是全台唯一獲獎的私立科大團隊。

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林芷伊表示，環台義剪是由學生自主性發起的暑假公益行程，今年有90多人參加，因此經費還缺少將近10萬元，參與人數只能有42人，活動總召賴昱欣苦惱地說，這學期學生提早展開洗、染、剪髮等各種頭髮、頭皮服務，無奈經費籌措還是不理想，因此，希望能有更多人預約，讓他們能夠湊足環台義剪經費。

今年環台義剪行程，從7月1日起連續10天，第一站從南投草屯出發，前往雲林、嘉義、高雄、台東、花蓮、宜蘭、桃園、新竹、苗栗，最後一站回台中。

賴昱欣指出，今年義剪的地點不同以往，特別選資源較少的偏遠山區部落，包括賓朗部落、卓溪部落等，透過當地鄉公所的幫忙，服務更多在地的弱勢學童。

「今年到部落山區義剪，還要教學童如何清潔自己的頭髮。」賴昱欣回憶，去年在山區義剪時，同學發現國小女童頭髮上有頭蝨，而且不只一位，因此，今年前進部落，將會把頭髮清潔、整理的基本作法，一個步驟一個步驟去教會學童。

去年參加過義剪的學生劉千瑜說，環台義剪籌備期間難免覺得累，但是，想到可以幫助很多人，再辛苦也值得，所以要盡力把活動不斷傳承下去。

另一位學生陳竑宇說，家人工作比較忙，相處時間少，透過環台義剪與其他長輩、孩童相處，讓他更能體悟要把握時間與家人相處。