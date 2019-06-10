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搶人才不手軟　蘋果收購自駕車新創公司Drive.ai

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▲▼蘋果。（圖／路透）

▲傳蘋果將出資收購新創公司Drive.ai。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

蘋果的自駕車事業似乎又有了新進展，據外媒報導，蘋果將出資收購新創公司Drive.ai，此舉將為蘋果帶來更多擁有自動駕駛技術研發經驗的工程師。

蘋果開發自駕車不是秘密，旗下開發團隊「Project Titan」成立於2014年，不過團隊規模及研發方向經過多次調整，始終覆蓋著一層神秘面紗。彭博引述知情人士報導，蘋果目前正在收購自動駕駛新創公司Drive.ai，目的是為吸納該公司的工程師人才進一步增強其自駕業務的實力。

具體的收購金額尚不清楚，據Pitchbook的數據，該公司自2015年成立以來已籌集約7700萬美元資金，2017年募資時估值約為2億美元。從先前報導來看，Drive.ai至少在今年3月起便開始尋找買家接盤，該公司近兩年的募資並不順利，且進行自動駕駛技術測試次數不多。Loup Ventures的資深蘋果分析師Gene Munster在報告中寫道：「我們認為收購價格應低於其最後的2億美元估值。」

蘋果過去常以收購的方式招募人才，據報導，蘋果將會從Drive.ai中挑選少部分員工進入蘋果，且不會使用該公司任何專利技術。

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關鍵字：蘋果,自駕車,泰坦計畫,Drive.ai

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