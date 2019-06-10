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退伍領38K很快樂　工程師：150分內可跑完半馬！志願役有幾趴辦得到？

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海陸兩棲偵搜大隊第144期兩棲偵搜專長班「克難週」天堂路（圖／記者季相儒攝）

▲原PO分享當兵心得，引發討論。（圖／資料照／記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

「我真心覺得口號喊得真廉價…」一名義務役退伍的網友說，他現在雖月薪加上加班費只有3.8萬元，但下班能享受人生經營自己，「我半馬可以150分內跑完，志願役有幾趴辦得到？一堆都挺一個肚子，手臂沒肌肉。」他要國軍看看國外的訓練，「自欺欺人騙不了百姓的」。對此，有網友認為半馬150分跑太慢，「林北全副武裝隨便跑都贏你」。

原PO近日投稿「靠北長官3.0」臉書粉絲團說，退伍後當工程師，民間企業很人性化，該給的休息、加班費都會照實給，環境也舒適乾淨，清潔便當都請外包，工作服裝也沒過多規定要強制穿制服，任務分配和當初應徵時完全一致。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，雖薪水含加班費只有38K，不含差旅費，「但我過得開心、快樂、服務、成長、奉獻，下班能享受人生經營自己。我義務役退伍不當兵，這不是歧視國軍，是我有權選擇適合自己的。」

「招募的有意見嗎？有的話就叫國軍好好做出改變啊」，原PO認為，不是每個人都能夠忍受無意義的紀律，不是每個人都有足夠的體能，有人是知識份子，就是適合做辦公室處理電腦跟資訊；有人就是精通外語，有能力跑海外進外商公司。

▼原PO認為，不是每個人都能夠忍受無意義的紀律。（圖／資料照／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

募兵「用100萬買入伍經驗絕不賣」　網友：還有下一句。（圖／翻攝「國防部發言人」臉書粉專）

原PO指出，「我們商業資訊業對GDP跟民生的貢獻會輸給軍人嗎？不要整天把軍人是英雄、有榮譽掛嘴邊，鐵打的、強悍的、英勇的沒那麼廉價。」

原PO說，他當兵時，連上志願役體能合格率不滿40%，他半馬可以150分內跑完，「志願役有幾趴辦得到？一堆都挺一個肚子、手臂沒肌肉，不懂外語跟投資就算了，也不具備國際觀跟民生議題，不懂多少科學知識跟法律觀念。」

原PO表示，他退伍後邀志願役上道館比賽，沒人敢來報名，邀參加鐵人三項也沒人，「IPCS（應為IPSC，國際實用射擊協會）實用射擊有多少人會？招募的不用回我，我不想管招募。」

「但我看到有人整天把榮譽跟剛直、勇敢、紀律等等的掛嘴邊，我真心覺得口號喊得真廉價。」文中提到，「就問一般兵一句：下個月上戰場，你有本事準備好了嗎？不用明天，下個月就好，戰鬥技巧真的能讓你在戰場上活下來嗎？」

▼有網友認為，「你很厲害就去奉獻你自己的一份心力就好了，不用批評國軍吧？」（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼國軍107年春節加強戰備,花防部新啟用復興北營,寢室,志願役。（圖／記者季相儒攝）

原PO想問，「駕駛兵你們真的會開戰車衝鋒嗎？步槍兵你們真的會城市戰CQB嗎？救護兵今天一個人肚子重擔（應為中彈）你救得了嗎？看看國外的訓練吧，國軍自欺欺人騙不了百姓的。」

對此，有退伍弟兄留言，「你很厲害就去奉獻你自己的一份心力就好了，不用批評國軍吧？重點你義務役當多久？有真正瞭解目前國軍生態，要在裡面存活的難易度嗎？上級不能改變是他們的問題，基層的人要養家活口要報效國家也是他們的自由。」

該弟兄說，「你不想幹職業軍人就不要幹啊！批評那麼多是要展現什麼？我退伍了目前一身傷，5000（公尺）我跑不完，但是如果打起來，我立馬回特戰報到，不管我人在哪。你呢？」

其他人留言，「半馬150分也敢拿來嘴，好意思嗎你」、「半馬150分鐘是說出來笑的嗎？我身材不算瘦，我最爛都100分鐘內跑完耶」。

▼原PO發文截圖。（圖／翻攝「靠北長官3.0」臉書粉專）

退伍領38K很快樂　工程師：150分內可跑完半馬！志願役有幾趴辦得到？（圖／翻攝「靠北長官3.0」臉書粉專）

ET快訊
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關鍵字：志願役,國軍,募兵

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