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快訊／「台灣已被包圍」　滯留鋒面提早到深夜起先影響北部

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲梅雨鋒面逐漸接近台灣。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

梅雨鋒面提早到！天氣風險公司表示，梅雨鋒面影響時程會比9日預期的再早一些，大概今天（10日）深夜到周二（11日）凌晨，鋒面就會開始影響北台灣。民間氣象愛好者也說，滯留鋒面已經來到台灣北方，從雷達也可看出台灣已被包圍，且有一條在台灣海峽中部、南部的線狀對流正在組織茁壯，預計新竹以南會有一波大雨。

中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》表示，今受到梅雨鋒面前緣加上西南風增強影響，北部沿海今晨已有對流雲系移到本島，西南部凌晨也有明顯降雨；今鋒面開始接近，台灣海峽上的對流雲系比9日更旺盛，將陸續移到西半部和東北部地區，有局部大雨或豪雨發生機率，入夜後天氣更不穩定，各地留意短時強降雨。

請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至上午10時，降雨主要在中南部。

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜表示，氣象局不排除啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，今會做出決定；今各地高溫約30到33度，台東可能發生焚風。

天氣風險公司在臉書說，梅雨鋒面不遠了，影響時程會比9日預期的再早一些，大概今深夜到周二凌晨，鋒面就會開始影響北台灣；今台灣在鋒面前的旺盛西南風環境，海面上有許多零散的對流，雨勢會一陣一陣的，但不會持續太久。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨，入夜後雨勢更大。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團指出，滯留鋒面已經來到台灣北方，從雷達也可看出台灣已被包圍，西南風同步增強，越晚下雨機會越高；有一條在台灣海峽中部、南部的線狀對流正在組織茁壯，預計新竹以南會有一波大雨。

林定宜說，周二至周四鋒面加上西南氣流影響，雨勢可能更大，西半部有豪雨等級以上雨勢發生機率；鋒面周五移到巴士海峽，南部、東南部雨會繼續下，北部雨勢緩和轉短暫陣雨；要等到下周才會完全脫離鋒面，屆時可能還有午後雷陣雨。

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關鍵字：氣象,氣象雲,氣象局,鋒面

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