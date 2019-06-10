滯留鋒接近中　吳德榮：明日起至周五前慎防致災性降雨

▲這一波雨勢從11日開始變大，一連下到14日。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

受到鋒面前緣影響，台灣西南部和山區清晨有局部降雨，氣象專家吳德榮談到，這一波的梅雨鋒面是屬於「滯留鋒」伴隨「西南氣流」，有利於「中尺度對流系統」發展，相對的，雷擊、強風、瞬間強降雨…等劇烈天氣發生的機率也拉高，有帶來致災性大量降水的潛勢。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象．老大洩天機」提到，從歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今（10日）「滯留鋒」回到北部海面，雖然沒有直接影響，大氣趨不穩定。西南風遇地形的舉升作用增強，迎風面局部性降雨的機率提升，降雨量增多，午後熱力作用亦會增強局部性陣雨或雷雨的強度。今日氣溫因雲增多而稍降、天氣仍偏熱，東南部有「過山沉降」帶來高溫，仍應注意防曬、防中暑。

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▲今（10日）晨4：40雷達回波圖顯示，台灣北部海面有鋒面附近所形成的帶狀回波，伴隨活躍的閃電；西南沿海亦有西南風受地形阻礙產生的回波，4：30雨量圖顯示，西南部及山區有零星降雨。（圖／翻攝中央氣象局）

從明日至週五（11至14日）「梅雨季」第5道鋒面在附近徘徊，台灣進入5月以來最不穩定的一段時間。「滯留鋒」伴隨西南氣流，有利「中尺度對流系統」發展的「環流型態」已形成，激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨…等）發生的機率高，有帶來致災性大量降水的潛勢，應特別注意「氣象局」正式發布的「即時訊息」及「特報」。

由於「理論的極限」，模式模擬縱然有其「不確定性」，但對於「環流型態」的模擬還是具有參考性的。