香港反送中遊行50萬人響應　蔡英文：堅持台灣的「命運決定權」

▲香港反送中遊行，主辦單位稱，人數「超過2003年七一遊行的50萬人次」。（圖／翻攝自Tam Ming Keung／Facebook）



政治中心／綜合報導

香港泛民主派團體9日下午舉行反修訂《逃犯條例》遊行。對此，總統蔡英文回應，之所以有50萬人走上街頭，是由於香港驕傲的現代法治、自由民主漸漸崩毀；台灣人民應該深深關切、警醒，向世界說出「堅持我們決定自己命運的權利」。

《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案》源於2018年2月在台灣發生的一起港人殺人案，香港男子陳同佳在台殺害女友棄屍後逃回香港。不過，台灣與香港之間並無引渡條款，因此港府至今仍未將嫌犯引渡回台受審。

對於《逃犯條例》的修訂案，香港泛民主派人士擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審。

談到「反送中遊行」，蔡英文指出，由於對自由的珍視，50萬香港人9日走上街頭反對《逃犯條例》，「我們應該看見的是：香港人民所苦苦追求的人權保障與民主法治，在台灣的土地上卻是如此自然地存在著，這值得我們用心珍惜、用力守護。」

蔡英文說明，在「一國兩制」的制度下，香港的自由22年內變得「不再理所當然」，「過去驕傲的現代法制也逐步崩毀。這值得我們深深警醒、深深關切。」她強調，台灣人熱愛民主，也堅持擁有「決定自己命運」的權利。

陸委會對遊行事件回應稱，希望港府撤回修法，不應再漠視社會的擔憂與質疑。陸委會指出，台灣多次表示，拒絕任何以修法為前提的個案移交。