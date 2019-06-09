超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

▲香港反送中遊行，網友指出「龍尾到糖街」塞滿人。（圖／翻攝自Tam Ming Keung／Facebook社團《香港突發事故報料區》）



大陸中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。主辦單位指出，目前無法預估參與人數，但應該超過2003年「七一」遊行的50萬人。有網友表示，目前已有7人被逮捕，且警方還透過「使用辣椒水」、「出動特種部隊」等方式進行反制。

據《東網》報導，截至9日下午6點，警方已拘捕7名男子，其中有1名在鵝頸橋附近涉嫌襲警的青年。此外，Facebook網友Tam Ming Keung表示，銅鑼灣的人潮到晚間7點30分都沒有減少；晚間7點37分，龍尾到糖街的路上塞滿了遊行的人潮。

▼除了街上，香港的地鐵也擠滿人潮。（圖／讀者提供）



Facebook網友Anson Man指出，在遊行時，有警民爆發肢體衝突，雙方拉扯超過10秒，還有網友貼出，警方朝民眾噴灑辣椒水的畫面。網友Ayaka GraceChun晚間9點左右在FB社團《香港突發事故報料區》貼文稱，警方目前已出動「速龍小隊」，並呼籲參與遊行的民眾要小心。

對於此次的「反送中」遊行，警方預估有超過15萬人參加；而主辦單位則表示，目前無法準確估算人數，但此次遊行的人數應該超過2003年50萬人上街的「七一」遊行。

►►►龍尾到糖街的人潮

►►►警方使用辣椒水影片

►►►警方疑出動特種部隊