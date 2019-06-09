　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港反送中遊行。（圖／翻攝自Tam Ming Keung／Facebook）

▲香港反送中遊行，網友指出「龍尾到糖街」塞滿人。（圖／翻攝自Tam Ming Keung／Facebook社團《香港突發事故報料區》

大陸中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。主辦單位指出，目前無法預估參與人數，但應該超過2003年「七一」遊行的50萬人。有網友表示，目前已有7人被逮捕，且警方還透過「使用辣椒水」、「出動特種部隊」等方式進行反制。

據《東網》報導，截至9日下午6點，警方已拘捕7名男子，其中有1名在鵝頸橋附近涉嫌襲警的青年。此外，Facebook網友Tam Ming Keung表示，銅鑼灣的人潮到晚間7點30分都沒有減少；晚間7點37分，龍尾到糖街的路上塞滿了遊行的人潮。

▼除了街上，香港的地鐵也擠滿人潮。（圖／讀者提供）

▲▼香港反送中遊行,反逃犯條例遊行。（圖／讀者提供）

Facebook網友Anson Man指出，在遊行時，有警民爆發肢體衝突，雙方拉扯超過10秒，還有網友貼出，警方朝民眾噴灑辣椒水的畫面。網友Ayaka GraceChun晚間9點左右在FB社團《香港突發事故報料區》貼文稱，警方目前已出動「速龍小隊」，並呼籲參與遊行的民眾要小心。

對於此次的「反送中」遊行，警方預估有超過15萬人參加；而主辦單位則表示，目前無法準確估算人數，但此次遊行的人數應該超過2003年50萬人上街的「七一」遊行。

►►►龍尾到糖街的人潮

►►►警方使用辣椒水影片

►►►警方疑出動特種部隊

ET快訊
郭書瑤夜游超兇！連身泳裝側面挖空「深V開到胸下」　網暈：會溺
「典型鋒面+西南氣流」灌雨4天！一張圖看致災豪雨彈怎下
夜火他提水衝屋內慘死！禮儀師女兒忍淚修復遺體　媽要賠200萬

關鍵字：反送中遊行,逃犯條例,香港突發事故報料區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港男台灣棄屍女友！香港修訂「逃犯條例」　50萬人憂心上街一次看懂

超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

影／千人合吃一根！雲南「長壽麵」宋代就飄香涵義超吉利

10分影片只有黑板＆他！「學霸老師」李永樂講科學爆紅　YouTube擁48萬粉

淮南8旬老翁「4戰」高考想上北大：最高考63分　希望今年都能及格

喝ㄎㄧㄤ發現鑰匙不見！一檢查...竟都被他「吞進肚子」當場嚇傻

華聞快遞／陝西197萬貧困人口飲水安全達標

北京大學生實測5G！　速度是「4G 10倍」來不及看進度條就好了

轟林志玲「嗲聲奶腔、44歲老女人」　新浪財經道歉急滅火！

小矮凳排排坐！6人座小車擠進17位大媽…司機：大家都著急想回家

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

港男台灣棄屍女友！香港修訂「逃犯條例」　50萬人憂心上街一次看懂

超過50萬人！「反送中遊行」7人被逮　警出動「速龍小隊」、辣椒水

影／千人合吃一根！雲南「長壽麵」宋代就飄香涵義超吉利

10分影片只有黑板＆他！「學霸老師」李永樂講科學爆紅　YouTube擁48萬粉

淮南8旬老翁「4戰」高考想上北大：最高考63分　希望今年都能及格

喝ㄎㄧㄤ發現鑰匙不見！一檢查...竟都被他「吞進肚子」當場嚇傻

華聞快遞／陝西197萬貧困人口飲水安全達標

北京大學生實測5G！　速度是「4G 10倍」來不及看進度條就好了

轟林志玲「嗲聲奶腔、44歲老女人」　新浪財經道歉急滅火！

小矮凳排排坐！6人座小車擠進17位大媽…司機：大家都著急想回家

福原愛剪髮喜曬「新造型」！　產後2個月PO最新近照…網：變一個人

法網／納達爾稱王奪第12冠　落淚迎接第18座大滿貫

彰化2獒犬「失控不給遛」街頭暴咬…阿婆驚恐：我被拖下車！動防所擬開罰

港男台灣棄屍女友！香港修訂「逃犯條例」　50萬人憂心上街一次看懂

想吃燒肉不用揪人！這兩家燒肉店一個人也可以吃

特稿／馬如龍叱吒演藝圈50年　沛小嵐堅持9日含淚送摯愛

宋芸樺♥宋威龍甜蜜初戀　《我的青春都是你》開拍前10天還在改劇本

Virgil Abloh芝加哥超狂個人展！帶來限定藍色Off-WhiteＸNike、LV橙色系列

《聯覺的角落》文化微型展5大亮點！陳庭妮、林予晞與你分享日常收藏

「別想連署全代會翻案」　段宜康：民調輸了也不能說作弊

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

男嬰剛出生！22歲未婚媽3樓往..

開車撿菸蒂　百萬特斯拉衝進溪水

推文轟林志玲　新浪財經急滅火

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視..

港萬人遊行　反對《逃犯條例》

北京大學生實測5G！下載平均7..

變態摸OL下身　機智司機一招關..

回收烤肉賣給別人　顧客竟讚節約

樂在雲端？　雅西高速路高73樓

男友媽狂嫌她身分+工作　女孩崩..

「橡膠大王」陳嘉庚現身新加坡新..

岳父過世手機陪葬！電話打來嚇死..

更多熱門

相關新聞

港萬人遊行　反對《逃犯條例》

香港泛民主派團體「民間人權陣線」9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行。遊行原本預定於3點在香港維多利亞公園起步，但由於參與者越來越多，民陣在下午2點20分宣布提早出發， 高喊「反送中、撒惡法」口號。由於大量市民不斷加入遊行隊伍之中，警方已於天后、銅鑼灣、尖沙咀及旺角港鐵站實施人流管制。

USCC發布報告警告《逃犯條例》

港男殺女友裝箱！　林鄭月娥回應了

蘇貞昌憂今香港明台灣：一個活動就把年輕人抓去關

反對修訂《逃犯條例》13萬港人走上街頭

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

竹聯大哥性侵少女判刑定讞落跑！警公布照片追緝

女童腸子被泳池吸出　10年近況曝

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹現身回應了

郭書瑤夜游超兇　連身泳裝「深V開到胸下」

快訊／馬如龍肺腺癌病逝！享壽80歲

好市多買洗髮精　男友香到崩潰…

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

2獒犬跑出門　2女遭追咬腿傷倒地

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面