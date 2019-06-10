腿抽筋1年！她送醫照斷層「左腦黑6分之一」　醫搖頭：差了5小時

▲身體許多小症狀不可輕忽。（示意圖／取自pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

腳長期不自覺會抽筋，恐怕不是身體缺乏某營養要素！一名婦人發現自己睡覺時腳會不自覺抽筋，本以為只要補充營養就好，沒想到某次症狀嚴重送醫，這才檢查出左腦有六分之一黑掉，導致前後經歷兩次中風，並要一輩子復健來恢復。

外科醫師江坤俊在節目《醫師好辣》中分享案例，提到一名40多歲的婦人常常睡覺腳會抽筋，上網查訊後認為自己罹患「夜間腿不寧症」，便會在睡前按摩、泡腳，並喝運動飲料補充鈣離子，但症狀僅減輕一點，完全沒有康復的跡象。

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沒想到，該名婦人某日凌晨2時再次抽筋，劇烈的疼痛也讓她的丈夫將她緊急送醫治療。婦人到院後，除了右邊的手腳無法自由活動之外，說話也非常含糊，讓江坤俊一看就知道是「中風」。

▲婦人拖延病情，導致藥物無法幫忙治療，需靠復健自行恢復。（圖／翻攝「醫師好辣」YouTube）



江坤俊透過電腦斷層檢查，發現婦人「左邊有一片大腦，有6分之一黑掉」。原來，該名婦人晚餐時間就有抽筋的現象發生，卻拖到隔日凌晨2時才送醫，超過8小時的拖延也讓適合在3小時內服用的血栓溶解劑無法發揮效用，需要透過自身的恢復及復健，才能讓婦人維持動作。

江坤俊說，該名婦人事後眼睛看不清楚，說話也講不出來，到醫院看診才發現是小中風的症狀，但後來慢慢恢復，也沒再來看診；事隔2星期後，沒有高血壓症狀的她的血壓竟維持在160、170左右，這才被檢查出是腳動脈狹窄造成循環不良。

江坤俊表示，婦人當下才坦承，自己腳會抽筋的情況已持續一年，也沒跟家人說有高血壓的問題，這才延誤病情的救治，未來一輩子恐怕得靠復健來緩解病情。