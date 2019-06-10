郭台銘要走「內閣制」終結惡鬥！推憲政改革　拒當有權無責的總統

▲郭台銘拋出內閣制理念，要解決總統有權無責的問題。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘角逐2020總統大選，主張台灣應走向「內閣制」，因為現行法制下總統權力太大，不僅有權無責，也不用被立法院質詢。他承諾，選後2年內一定會推動憲政改革，讓有能力的立委兼任部會首長，而且上述主張將彙整成國政白皮書發表。

郭台銘5月中旬受訪時表態，「我個人支持內閣制，現在總統的權力太大了。」他說，每一位總統選前都說要增加行政院長職權，但選上以後嚐到權力的滋味，都不願推動憲政改革，形成「總統有權無責，行政院長有責無權」的情況。

郭台銘表示，台灣目前不只有藍綠內鬥的問題，還面臨憲政改革的難關，「我一定會在當選後2年內提出來，把內閣權力跟立法院配套的相關法令做一個整理，讓有能力的立法委員未來也能兼任內閣部會首長。」

▲郭台銘日前接受《ETtoday》專訪，強調他是「實戰實幹派」。（圖／記者林敬旻攝）

從現行的憲法架構來看，中華民國是「半總統制」（又名雙首長制），與總統制的差異在於多出行政院長（或總理）來管理行政部門，好處是比較不會有總統權力一把抓的狀況，但台灣總統又握有行政機關的人事任命權，比起其他半總統制國家而言，權力相對較大。

台灣在民主化之後，「半總統制」最大的問題點就是任何政策的成敗責任，都由行政院長一肩扛下，因為總統直接對選民負責，只要再換一位新的行政院長來收拾爛攤子就好。至於總統有沒有參與行政院政策決策？總統是否躲在行政院長背後下指導棋？這是立法院監督不到的，主因是其職權只能制衡行政院，無法直接究責總統，所以不難想見郭台銘為何主張以「內閣制」救援。

▲賴清德召開臨時院會總辭後，快步離開行政院。（圖／資料照）

「內閣制」又稱議會制，最大特色就是行政權與立法權不完全分離，有時甚至是一體的。因為行政首長的權力來自於議會（立法院），由議會佔多數席次的黨派協商產生；在這樣的體制下，某些立法委員扮演多重角色，不僅可以兼任部會首長，有時甚至可能兼任行政首長。

那麼「內閣制」有什麼優點呢？首先，這樣的制度能確保政府具備民意基礎，不僅更貼近民意，也能更即時回應民眾的不滿與期望，因為行政首長的績效直接受立法機關及人民們檢視，反對黨可以直接透過不信任投票替換不合民意的政府。

不過，若要改善台灣藍綠惡鬥現況，除了依靠「內閣制」改變政治生態，改變核心的選舉制度也很重要；像是考慮從現行的單一選區兩票制（並立制）走向聯立制或比例代表制，或在保障小黨的同時設立政黨票門檻。如何維持國會政治穩定運作，又有效終結兩黨壟斷的惡性情況？這些都是值得思考的方向，也是郭台銘改革的一大挑戰。

▲國民黨、民進黨立委肢體衝突。（圖／資料照）

可以期待的是，「內閣制」的政府內閣由議會中產生，行政首長來自立法機關的多數派，一來透過執政能避免議員與社會脫節，二來也能確保決策得到立法機關支持，提高政府效率。任期方面，稱職的政府首長可以不限任期，但又能由立法機關隨時罷免，解決了現行制度在總統任期屆滿前不能使其下台的缺點。

放眼全球，目前實施議會制的民主國家大多取得成功。有不少學者認為，成功和穩定的自由民主體制不一定需要徹底的三權分立。儘管內閣制可能伴隨部分缺點，但確實能解決台灣目前的政治窘境。至於相關法令配套該如何實施？又該如何打造完美的「台式內閣制」？或許郭台銘提出的國政白皮書會有最好的答案。