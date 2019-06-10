《聯覺的角落》文化微型展5大亮點！陳庭妮、林予晞與你分享日常收藏

為期一個月的【BAZAAR Cafe】《聯覺的角落》文化微型展，不僅能一窺職9位職人的五感選物，還有2016 WBC世界冠軍咖啡師吳則霖為BAZAAR設計的特調可以品嘗！

究竟，什麼是「聯覺」？展覽裡還有隱藏什麼驚喜？又該如何參與林予晞、詹朴的文化講談？快收下這篇今夏你最需要的文化手帖！

咖啡館是永不退流行的社交聚落

「咖啡社交」滋養出在歷史上具有影響力的文化現象與演進；在咖啡店裡，也會產生「看／被看」、「聽音樂或偷聽別人說話」、「品嚐食物」等聯動式感官體驗。

關注文化與生活風格的時尚雜誌BAZAAR，特別選於當今台北最精緻的咖啡館之一「Simple Kaffa」裡，另闢期間限定的BAZAAR Café，邀請大家走入店中店，透過微型展《聯覺的角落》，與多元類型的文化人及其物件對話，並沉浸於他們感官交織出的獨立小宇宙。

亮點１：文化職人的五感選物



作家惠特曼的詩句曾說：「我歌頌身體如電」。而策展人李明璁有感共鳴：「感官微不足道，卻又如電光火石般地流動在四面八方。聯覺一旦發生，每個人的小宇宙就有了無限可能」。

在此概念下，《聯覺的角落 A Corner of Synesthesia》文化微型展邀請九位在不同文化領域擁有獨特聯覺的職人，藉由他們所分享的日常私物或特殊收藏，讓你一次進入九個不同的「聯覺小宇宙」。

透過這個在城市一隅的佇足靜思，希望走出BAZAAR Café的你，會因感官聯動所帶來的通透感，能以更的心去體驗隱藏於生活中的無窮況味

職人名單（依筆劃順序排列）：

Cherng、方序中、林予晞、陳庭妮、陳陸寬、黃子佼、葉丙成、詹朴、蔡瑞珊。

亮點２：林予晞、詹朴分享深夜講談



【文化講談#1】

主講人：演員暨攝影師 林予晞 x 策展人李明璁

主題：「在拿起和放下照相機之間：一個人旅行中的聯覺」

獨自踏上旅途，是否能讓感官有更多釋放的空間？不留下任何照片的旅行，將會以何種形式被記憶？

時間：6月15日（六） 18:00入場，18:30~19:30講談分享

票價：NT380

＊購票可兌換Simple Kaffa X BAZAAR Café 咖啡特調一杯，報到後兌換（僅限活動當天）。並贈送Grace Cole烏木與絲絨麝香護手霜30ml （市價:NT480）。

【文化講談#2】

主講人：服裝設計師詹朴 x BAZAAR總編輯廖秀哖

主題：「在發想和實踐故事感之間：一個人創作中的聯覺」

從零開始的創作之旅，是如何逐漸構築出令人眩目的故事宇宙？從非視覺到視覺間的轉換，對創意工作者來說又是什麼樣的感官聯動體驗？

時間：6月22日（六） 18:00入場，18:30~19:30講談分享

票價：NT380

＊購票可兌換Simple Kaffa X BAZAAR Café 咖啡特調一杯，報到後兌換（僅限活動當天）。並贈送Grace Cole烏木與絲絨麝香護手霜30ml （市價:NT480）。

亮點３：2016 WBC世界冠軍咖啡師吳則霖﻿設計BAZAAR特調



本次BAZAAR Cafe《聯覺的角落》文化微型展，攜手2016 WBC世界冠軍咖啡師－吳則霖設計一款BAZAAR特調，咖啡師吳則霖如此詮釋：「為呈現BAZAAR的品味與奢華，將澄清過的水洗沃卡，搭配日本柚子、萬壽菊、紫蘇。」特調更以金箔點綴於其中，輕輕點出奢華感。

在品嘗之際首先會感受到紫蘇療癒的香氣， 淺嚐一口後，口中淡雅的萬壽菊花香加上柚子果香，讓後續咖啡澄清過後的特殊風味更有層次感，是一款屬於BAZAAR、也屬於Simple Kaffa以及夏天的清爽韻味！

亮點４：迷你BAZAAR圖書館



靠近座位區的書牆上，擺放了從19世紀至今，橫跨三世紀的BAZAAR雜誌。你能親眼看見1871年的珍稀古董（當年的BAZAAR可是書報形式呢），也可以翻開1941年一窺時興的風尚品味。當然，近代的雜誌也收錄在這迷你圖書館，或許能發現與你同一年誕生的BAZAAR雜誌！

若雜誌旁有「可供翻閱」的字樣，也請別害羞，歡迎你以深蘊光陰溫度的書香與Simple Kaffa的咖啡香共感聯覺。

亮點５：等身高的BAZAAR封面打卡點



在展場中很難忽略這幅1867年第一本BAZAAR封面，這也是人類史上的第一本時尚雜誌！

雖然BAZAR（是的，當年的名字只有一個A）的初始定位是為富有的上流女性，但當時的總編輯Mary Louise Booth可是活躍的女權運動人士。這位身兼記者和翻譯家的36歲作家，精通法文、德文及拉丁文。而其出色的能力，讓她成為紐約時報首開先例聘雇的第一位女性記者。

而在此封面的BAZAR字樣所直接傳遞的創刊精神「一個涵蓋時尚、生活享受，以及相關指導準則的知識寶庫」，正與此次展覽主題「聯覺的角落」不謀而合。

這是第一次在台灣展出如此巨幅的BAZAAR封面，千萬別錯過跟19世紀時尚仕女們合影的機會！

《聯覺的角落 A Corner of Synesthesia》文化微型展

策展人：李明璁

時間：6月1日（六）～6月30日（日），09:00~18:00

地點：Simple Kaffa 興波咖啡旗艦店2樓（台北市中正區忠孝東路二段27號）

協辦單位：Simple Kaffa、Modo design 艾姆設計

文／Harper's BAZAAR 圖／HARPER'S BAZAAR TAIWAN

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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