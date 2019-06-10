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2019「奶茶五霸」新出爐！快來看看你是否都喝過！

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▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲台灣人愛喝手搖飲料，最新出爐的「奶茶五霸」被網友熱議。（圖／ETtoday新聞雲資料照，下同）

消費中心／台北報導

國內茶飲商機每年超過1500億元，從早期紅茶冰熱銷到全世界的珍珠奶茶，心情煩悶時來一杯手搖飲就能雀躍到無法言語！今年初夏「奶茶」爭霸戰開打，鮮奶融合茶香的熱潮，連超商都來分杯羹，紛紛主打新產品。ETtoday大盤點2019年的「奶茶五霸」，五十嵐、春水堂、COCO嘟可、天仁喫茶趣與茶聚等大PK，不同奶茶風味各有其擁護者，去年崛起的半熟奶茶更是一喝上癮，引來無數網友熱議，到底誰最受歡迎呢？

茶 。（圖／ETtoday資料照）

▲手搖奶茶5大品牌。

茶飲的推薦口味因人而異，被封為「世界珍珠奶茶發源地」的春水堂，是當地人和遊客必訪的茶飲餐館，人氣熱賣飲品不僅是珍奶，偶爾想來點小清新、懶得嚼珍珠時，有些顧客更愛「香醇奶茶」，紛紛點評：「順便點炸物配，讚啦！」但也有人表示，複合式飲食文化有茶、有麵食，賣空間也擁護不少饕客的味蕾，因此受到推崇。

而提到手搖品牌COCO，大家對充滿口感的雙響炮一定不陌生，酸酸甜甜堪稱是店內最強商品，但也有粉絲指出，「阿薩姆奶茶」有著深厚的韻味與淡淡苦澀感，茶奶融合再加點冰塊非常消暑，也是網友的口袋名單之一。

茶聚 。（圖／ETtoday資料照）

▲春水堂被譽為「世界珍珠奶茶發源地」；以茶香擄獲消費者的天仁茗茶，自然在名單之上。

另外，天仁喫茶趣素以茶香廣受消費者喜愛，比擬現泡的芳香就算是年長者也相當喜愛，在手搖飲中另闢出不同市場，其中金香奶茶堪稱招牌，以阿薩姆紅茶搭配醇厚奶香，濃韻風味「讓人回味無窮」，而五十嵐挾著通路優勢，店面普及大街小巷，是許多人選擇手搖飲的首選，味道、品質也因系統化管理保持穩定，最容易的取得的招牌「奶茶」也就成為不少人記憶中的味道，更是學生族群從小喝到大的回憶。

茶聚 。（圖／ETtoday資料照）

▲而COCO的「阿薩姆奶茶」，還有通路優勢的五十嵐，也列盤點的奶茶五霸中。

各家手搖都推出靈魂商品，新崛起的手搖品牌「茶聚」店家主打新鮮無糖茶飲，連糖的部分都是手炒蔗糖非人工果糖，奶茶類商品更讓評價一面倒：「完全踩不到地雷。」其中，半熟奶茶奶味香醇，回購率超高，是這次五霸中最值得注意的單品。

茶聚 。（圖／ETtoday資料照）

▲「半熟奶茶」口味獨特新奇，重點是不黏喉，喝一喝心情就愉悅起來。

半熟奶茶搭配的茶葉採輕發酵、淺烘焙的綠茶基底，以日式煎茶法與雲南少數民族的炙茶法，讓茶味的香氣表現比較突出，最後加入紐西蘭奶粉配方調和，茶香自然芬芳回甘，創造出獨特且中庸的雅韻，也難怪會有消費者說：「很像哲學家愛喝的茶飲。」大概就是形容那講究的調和過後所帶來的平衡之美。

網友也說，半熟奶茶口味獨特新奇，奶香特別純，也帶有茶香的圓潤尾韻，喝起來有茶香、順口不黏喉，讓人愉悅。茶聚奶茶類產品豐富，被網友「狂讚太強大」，不僅是半熟奶茶，烏龍奶茶、伯爵奶茶、紅茶鮮奶茶也是必喝商品之一，讓初次嚐鮮的人有多元的新選擇。

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關鍵字：茶聚,半熟奶茶

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