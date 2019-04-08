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黑糖奶失寵了！網友狂推「半熟奶茶」　手搖界黑馬的必喝招牌

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▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣手搖飲品項眾多，但只要說到奶茶，達人必會推薦茶聚的「半熟奶茶」，好喝原因就在於茶葉本身的輕發酵。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／桃園報導

台灣近年來手搖茶飲熱潮不歇，火紅的店家常見排隊人龍綿延，捧著一杯杯特色招牌，神態流露出滿足的小確幸。2009年創立的「茶聚」多達35種品類茶飲，軸心主打無糖原味茶，今年初在黑糖波霸、抹茶拿鐵的市場爭霸中，新上市的「半熟奶茶」反而一枝獨秀，短短時間即引起許多網友風靡，被譽手搖飲新興黑馬：「喝起來就是不一樣！」好味道讓人口耳相傳，賣出好成績。茶聚總經理鄭榮仁表示，消費者除了嚐鮮心態，好喝原因在於茶葉本身的輕發酵，後製過程輔助茶味的香氣突出，每一杯全靠品質取勝。

▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

▲茶聚手搖茶飲總經理鄭榮仁希望帶給市場「喝無糖好茶」的觀念。

茶聚原料標榜採自健康、道地的本土風味，全程現點現泡，幾乎什麼茶都有，「我們希望消費者喝無糖的好茶，沒有人工添加改變茶葉的本質，如果客製化調甜度，連蔗糖都在門市用人工手炒！」10多年來堅持不用廉價茶葉。

買過原葉茶的人都知道，每回到產地買高山茶，回家沖煮與現場試喝總有一段差距，為了確保源頭品質，茶聚總經理鄭榮仁說，產品大項分成基茶、調茶與奶茶系列，芯芽茶系列所用的茶葉100%與南投農會契作，採購回來低海拔的金萱茶種，再用傳統高山茶的製茶技術做全半發酵，目前有紅、綠、青、烏龍及烏龍綠茶五種，基底一致淬煉出優異的茶葉品質。

▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

▲茶聚桃園南崁門市生意火熱，鄰近公司行號的電話訂單接不完。

▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

《ETtoday新聞雲》實際來到桃園南崁門市，消費客層從學生到一般上班族，店員忙裡忙外，鄰近公司行號的電話訂單接不完，招牌選用黑色底與白色字體，第三代店的櫃檯以木皮紋路鋪成，店門散發質感氣質，旁邊也規劃座位區，讓客人可沈浸在美好時光，閒暇時稍坐一下、聊聊天。

談到最近人氣夯爆的「半熟奶茶」深受女孩兒喜愛，茶聚總經理鄭榮仁表示，傳統綠茶屬於生茶系，喝起來口感青澀，半熟奶茶的茶葉採輕發酵、淺烘焙的綠茶基底，茶味的香氣表現比較突出，但不於像烏龍茶的厚實韻味，最後加入鮮奶和奶精，茶香芬芳回甘，研發時間投入快9個月，就是希望調出完美比例。

▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝） ▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

▲茶聚的半熟奶茶、黃金芯芽皆是店內人氣王。

▲▼茶聚手搖飲料。（圖／記者湯興漢攝）

▲茶聚全台25家門市，部分門市規劃座位區。

茶聚的奶茶類產品豐富，不僅是「半熟奶茶」烏龍奶茶、伯爵奶茶、紅茶鮮奶茶，以及黃金芯芽也是熱銷商品之一，門市皆用漩茶機以熱高壓概念操作沖茶，如同手沖咖啡原理，能夠完整保證茶品原味，相較傳統桶裝茶，製程上降低原料耗損的問題，基底品質高，調和其他鮮奶與拌料，風味層次自然完美。

現場試喝半熟奶茶的民眾，10個人就有8位表示願意回購，「味道沒有紅茶強烈、茶香奶香不膩」、「以後會常買」、「不會黏黏的，喝起來就是不一樣！」等，認為入口回甘，茶香融合奶香的風味可圈可點。雖然推廣市場喝無糖好茶，但仍有許多螞蟻族無糖不歡，鄭榮仁則說，現代人健康意識抬頭，玉米糖漿容易增加身體負擔，加工廠製作的果糖與人工代糖逐漸被淘汰，「黑糖、天然糖這幾年大家接受度高。」茶聚堅持每日在門市手炒蔗糖，除了考量健康，融化炒煮過會散發一股天然焦香，試喝後真的會讓人嘴角幸福上揚。

茶聚官網: https://reurl.cc/Dl576
加盟報名: https://reurl.cc/Yqzba

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關鍵字：茶聚,半熟奶茶,奶茶,手搖飲

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