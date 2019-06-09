埔里第3市場惡火　燒毀80攤位損失粗估超過千萬

▲南投縣埔里鎮第3市場9日下午1時許發生大火。（圖／立委馬文君服務處提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮第3市場9日下午1時許，1家攤商趁著連假休市，找來鐵材工廠施工重新裝潢，但工人在進行電銲時，卻不慎引發火災，因現場攤商易燃物眾多，導致火勢迅速延燒相當猛烈，南投縣縣消防局動員鄰近5分隊全力灌救，下午3點43分火勢獲得控制、逐漸撲滅。所幸市場沒有營業，無人傷亡，但共計80個攤位慘遭祝融，埔里公所粗估財損超過千萬。

警方調查，市場面積360坪、80個攤位全被燒毀，起火原因疑似是一家攤商趁著市場休市，找來鐵材工廠施工要修改門面，但工人在進行焊接工程時，卻不慎引起火苗，導致這場大火，詳細情形仍在釐清中。

南投縣消防局表示，9日下午1點51分接通報，位在埔里東榮路和南昌街的第3市場起火，因當地人車出入頻繁且火勢猛烈，緊急調派埔里分隊、中心碑分隊、國姓分隊、魚池分隊和日月潭分隊等5分隊到場灌救，但現場易燃物多，大火延燒相當迅速，灌救1個多小時終在下午3時過後控制火勢。

▲▼經消防隊、義消全力灌救，明火全部撲滅，但80個攤位付之一炬，粗估損失超過千萬元。（圖／立委馬文君服務處提供）

消防局指出，直到下午3時43分完全撲滅明火，後續將繼續進行殘火熄滅處置任務，且持續關注悶燒狀況，粗估財損恐達千萬元；埔里公所則表示，起火地點為第3市場攤商區，依市場登記資料，統計共燒毀了80個攤位，財物損失絕對不只千萬元。

埔里鎮公所表示，知道市場發生火警後隨即到場了解，目前確認第3市場攤商區已付之一炬，為攤商生計著想，將先安排他們到第2、第3市場大樓閒置攤位繼續營業。而市場復健涉及到土地、都市規劃用地等問題，預計在11日邀請受害攤位及相關單位召開協調會議。