防學生變黑工　教育部：印尼「不建議」高中畢業生來台念大學

▲先前斯里蘭卡學生來台灣念書，結果被爆淪為屠宰場黑工。（圖／全國私立學校產業工會提供）

生活中心／綜合報導

去年、今年都有大專院校被爆境外生淪為黑工事件。教育部先前發函給各校要求，必須分「實習合約」、「工讀合約」，未來不能再將工讀合約併在實習合約中。如今，教育部對外表示印尼政府「不建議」高中畢業生來台念四技，其實就是「禁止」的委婉說法，是對我國高教的不信任。

教育部技職司長楊玉惠說明，印尼政府不建議學生來台讀四技，主要是當地政府認為，唸四技的學生只有高中畢業，才滿18歲，年紀比較小，成熟度不夠，加上觀察106年開辦以來，學生對台灣生活、文化適應比較無法快速融入，加上之前有些學校傳出非法打工黑工等事件。

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楊玉惠表示，印尼也有很多不錯的國立技職院校，如二專跟三專學制，當地政府認為，等這些學生成熟了，官方再篩選優秀的學生來台讀二技，並提供資源和生活費1、2萬元。楊玉惠說，這對台灣學校來說的好處是，不用再去當地找學生。

▲未來印尼專科畢業生來台灣攻讀二技，印尼政府會提供機票和2萬塊新台幣生活費給學生。（圖／記者崔至雲攝）



楊玉惠說，未來會讓印尼政府遴選出來的學生，再到台灣大專院校面試，這樣就能解決仲介問題。印尼政府也會提供來台機票和約2萬塊（新台幣）的費用，鼓勵印尼專科生來台灣攻讀二技。未來這樣的學生，會有3個學期在校上課，課餘時間每星期能夠有20小時的合法工讀，來補貼生活費，第4學期才會讓學生到各大企業實習。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，去年底醒吾科大傳出產學專班印尼學生疑有超時打工又遭剝削情形，引起印尼駐台辦事處高度關注，甚至傳出印尼禁止派遣學生來台，雖經教育部調查並認定醒吾科大無重大違失，整起事件純屬誤會、子虛烏有（註：醒吾科大校長周燦德曾任教育部次長），但仍未消解社會對新南向產學專班「假求學、真打工」的疑慮。

新南向的急就章，社會的評價是「呷緊弄破碗」，醒吾案後，我國在印尼的新南向踢到鐵板，若印尼禁止高中生來台就學，過去心血幾乎前功盡棄，目前的2+i專班可說是「另起爈灶」，期待辦理的學校能好好照顧印尼生，讓新南向政策在印尼起死回生。

▲先前苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

印尼政府「不建議」學生來台讀四技，其實就是「禁止」的委婉說法，是對我國高教的不信任，值得教育部警愓。其實各國招收國際生中，高中畢業生佔了極大比例，還沒聽說高中生因為年紀太輕而不適合出國留學的說法。其實印尼政府是要給台灣一個「軟釘子」，應該是希望台灣把新南向做好再來開放高中生留學台灣吧！

醒吾科大案後，教育部特別針對印尼學生開設「二技(2+i)產學合作國際專班」，主要招收印尼三專畢業生。從申請表來看，這個專班主要有以下特點：一、與印尼官方合作招優秀學生；二、第一年提供相當學雜費全免之獎學金；三、強調課程與教育目標及核心能力指標之相關性；四、學校必須提供多元學習管道以強化外籍學生華語文能力。

由於缺乏經驗，他國招收國際生的經驗也難以移植複製，兩年來我國教育新南向政策走得跌跌撞撞，教育部幾乎是「摸著石頭過河」。去年有數所學校爆發新南向境外生打工爭議，教育部則是邊做邊修正，不斷地檢討並提出新的防弊措施，希望能為教育新南向找到穩定的運作模式。

「印尼(2+i)產學合作國際專班」是目前最新運作模式，其中透過台、印官方合作，希望杜絶仲介介入；第一年學雜費全免大大減輕了東南亞學生的經濟負擔；強調課程專業與實習工作緊密連結，以及加強學生華語能力等都是回應改革的呼求。對於這些創新與變革，全國私校工會肯定教育部的努力，也期待印尼(2+i)這個試行模式能成「新南向2.0」，為我國高教新南向開創新局。

教育部印尼(2+i)的規劃看似完美，但徒法不足以自行，如何落實監督與查核，避免「上有政策、下有對策」仍是最大的挑戰。私校工會呼籲教育部仍應加強監理，一旦有學校違規，應鐵腕加以導正。