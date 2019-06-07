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「如果海洋會說話…」史上最大頭條！日藝術家創巨幅沙雕：800萬噸垃圾危機

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▲▼日本沙雕師保坂俊彥沙灘做新聞，為海洋發聲。（圖／翻攝自YouTube／中日新聞東京本社広告局）

▲日本沙雕師保坂俊彥在沙灘製作新聞，為海洋發聲。（圖／翻攝自YouTube／中日新聞東京本社広告局，同下）

 記者林瑩真／編譯

「如果大海能說話，會對我們說些什麼呢？」日本沙雕師保坂俊彥（Toshihiko Hosaka）在千葉縣的一片海灘上，花費11天用沙雕技術畫出一版新聞頭條，為海洋生態發聲。

據《東京新聞》報導，保坂俊彥認為，人類製造出的垃圾奪走了許多生物的生命，如此悲傷的事實，大海卻一句話也無法控訴，因此，他決定要為大海發聲。保坂俊彥在千葉縣一片海灘上，以50公尺長、35公尺寬的長度，創造一篇「海之聲」新聞頭版，與當地居民、學生花費整整11天才完成。

▲▼日本沙雕師保坂俊彥沙灘做新聞，為海洋發聲。（圖／翻攝自YouTube／中日新聞東京本社広告局）

▲「海之聲」新聞是由當地居民、學生協力，花費11天才完成。

這篇以「漂浮著塑料的大海」為題的報導中指出，塑膠袋、塑膠瓶、發泡膠等，人類日常生活一年製造的800萬噸垃圾，全部都是丟棄於河川、海洋，有大約700多種動物，如海龜、海鳥、魚類等，就是因為誤食垃圾或被垃圾纏住而受傷、死亡。

麻煩的是，這些被丟入海中的垃圾並不容易分解，在數百年的時間內，垃圾都會作為「壞遺產」留在世界，塑膠瓶要400年時間分解、釣魚線要600年時間分解，即使垃圾在年月中被磨成5公釐以下的小碎塊，也是會在不知不覺中進入生物體內，有多大的影響仍無法得知。

「如果垃圾仍然增加，我們人類也沒有任何改善對策，總有一天，海裡的垃圾會比魚還要多。」保坂俊彥指出，日本人每人平均的垃圾量是世界第二名，因此日本人也有很大的責任，要改善問題，就必須正視海洋的改變，思考為了經濟、便利而忽視的一切，「不要丟垃圾、回收再利用、發聲關注、持續思考，我們清楚該做的事，對給予我們如此多恩惠與快樂的海洋，我們能夠回報什麼呢？」

更感人的是，團隊也紀錄了「海之聲」新聞頭版的製作過程，大家嚴謹的畫出邊界、分配版面，甚至是圖片與文字的間隔，一個個文字的大小與整齊，都是靠著人工雕刻出來，如此用心，就盼著世界重視海洋生態、維護海洋。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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