快訊／花蓮造勢湧進3萬人　韓粉疑太熱身體不適送醫

▲花蓮造勢現場，有韓粉身體不適送醫。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／花蓮報導

韓國瑜花蓮造勢現場越來越熱鬧！下午1時58分，主辦單位宣布現場人數已經湧入3萬多人，但記者直擊其中一名年約5、60歲的婦人，疑似因為天氣太熱、胸悶不適，救護車趕緊到場，協助婦人送醫，只見婦人扶著胸口，意識清楚，但腳步有點不穩，在救護人員的協助下、坐上救護車送醫。