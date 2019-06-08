快訊／花蓮造勢湧進3萬人　韓粉疑太熱身體不適送醫

▲花蓮造勢現場，有韓粉身體不適送醫。（圖／記者賴君欣攝）
記者李唯甄、賴君欣／花蓮報導
韓國瑜花蓮造勢現場越來越熱鬧！下午1時58分，主辦單位宣布現場人數已經湧入3萬多人，但記者直擊其中一名年約5、60歲的婦人，疑似因為天氣太熱、胸悶不適，救護車趕緊到場，協助婦人送醫，只見婦人扶著胸口，意識清楚，但腳步有點不穩，在救護人員的協助下、坐上救護車送醫。
▲花蓮造勢現場，有韓粉身體不適送醫。（圖／記者賴君欣攝）
記者李唯甄、賴君欣／花蓮報導
韓國瑜花蓮造勢現場越來越熱鬧！下午1時58分，主辦單位宣布現場人數已經湧入3萬多人，但記者直擊其中一名年約5、60歲的婦人，疑似因為天氣太熱、胸悶不適，救護車趕緊到場，協助婦人送醫，只見婦人扶著胸口，意識清楚，但腳步有點不穩，在救護人員的協助下、坐上救護車送醫。
關鍵字：韓國瑜,2020大選,國民黨初選,花蓮,東大門,韓粉,造勢
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