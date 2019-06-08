黃敏惠端午節致意　感謝興村社區配合市府推動福利活動

▲▼ 市長黃敏惠參加興村社區端午節活動，並感謝理事長、總幹事等人積極配合市府推動社區活動。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義興村社區發展協會7日在吳鳳南路麥當勞前廣場舉辦「歡樂慶端午-響樂興村粽飄香」活動，邀請社區里民攜家帶眷一同過節，市長黃敏惠到場致意並感謝興村社區理事長鄭坤謀、總幹事洪豐盛長期致力推動社區發展與福利服務。





黃敏惠說，很高興參加興村社區舉辦的「歡樂慶端午-響樂興村粽飄香」活動，看到社區居民們一同前來欣賞熱鬧的歌舞表演、品嘗美味粽子，讓人備感溫馨，希望大家共同努力維護社區環境，讓嘉義市變得越來越好，這樣外地遊客才更願意來嘉觀光，年輕的孩子回嘉時才能有發展的機會。

社區志工於現場安排了熱鬧的歌舞表演、發放應景的驅蟲香包及品嘗美味的粽子等活動，除了邀請社區里民一同參加外，並藉由活動關懷弱勢族群，凝聚社區向心力。

興村社區近年積極配合市政府各項業務推動，持續照顧關懷弱勢及高齡族群，藉由舉辦各項民俗節慶活動闡揚傳統民俗文化，凝聚社區向心力，營造健康和樂的社區氛圍。



另外，端午連假期間為紓解國道及市區交通，除了市政府推出三條市區公車持電子票證免費搭乘的好康外，公路總局自6月6日至6月9日共計4天，提供86條國道客運路線優惠票價(或85折優惠)及38條台灣好行路線半價優惠，以及搭乘國道客運、高鐵、臺鐵轉乘公路客運1段票（或基本里程）免費等多項優惠措施，歡迎返嘉過節的鄉親及遊客多多使用。

