頂「髮捲」上街！她目睹驚呆：以後貼妙鼻貼出門？　秒引共鳴：國中妹時尚

▲許多年輕妹妹喜歡在瀏海上用個髮捲出門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事者無關）

地方中心／綜合報導

有許多年輕妹妹出門時，額頭前會頂著一個髮捲，常引起路人側目！一名女網友針對這個現象，疑惑地發文詢問，「為什麼愈來愈多妹子頂著這東西出門？」PO文一出，迅速引發網友熱烈討論！

「是我老了不懂時尚嗎？」原PO在臉書社團「爆怨公社」忍不住發文詢問，原來她見到不少妹子額前頂著髮捲便走上街，第一次見到這情況時，還以為是忘記將髮捲拿下來，後來才發現這個驚人的事實，讓她相當疑惑「之後是不是會看到貼面膜、妙鼻貼出門？」

PO文曝光後，立刻引發網友們熱烈討論，絕大部分的人都認為，頂著髮捲上街相當不美觀也無法理解，直呼「真的不行...覺得醜」、「髮捲當髮飾的概念，是我老了吧，覺得捲這樣出門根本不好看」、「學韓國的吧！但真的很難看，頭上多個洞」、「這種事不是在家弄好才出門嗎？完全不能理解怎麼會夾著出門」、「國高中生的時尚...吧」、「醜人多作怪」。

有網友則指出，「想學韓國明星不做作，但是弄巧成拙」、「自以為能跟Hani一樣率性可愛啊」，這股風潮疑似是前一段時間，知名韓國女團「EXID」成員Hani上綜藝節目時，為了保持瀏海造型在車內上髮捲，節目播出後，掀起模仿熱潮；還有不少網友紛紛貼上「包租婆」照片，笑稱「沒事沒事，應該只是包租婆身分」！

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