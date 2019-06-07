　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

路邊停車格,路邊停車位,停車,停車場（圖／記者張一中攝）

▲車主將車輛停在店門口，接到店家電話竟還大言不慚地反問「不是人人可停嗎？」。（示意圖／記者張一中攝）

地方中心／綜合報導

大剌剌把車停在人家店門口，卻連一句「不好意思」都沒說...店家準備開門營業，卻碰上有人將車輛停放在店門口前停好停滿，於是致電給車主，沒想到對方竟回，「那裡不是人人都可停嗎？」這句話一出，讓店家瞬間傻眼，不少網友也紛紛建議「叫拖吊車拖走」！

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，「世界上若少了自私鬼該有多好？妳停在別人的店門口，停在桃園然後跑去台北？怎麼有這樣厚的臉皮？？？？？？」原來女網友上午準備開店時，見到店門口直接被一輛灰色轎車給停好停滿，於是致電給車主，展開了以下的對話：

原PO：哈囉，我們營業了喔！要麻煩您移車
車主：什麼車？
聽到這句話原PO以為自己看錯電話號碼了...
原PO：我等等確認後回撥給您，謝謝
30秒後...
原PO：妳是張小姐嗎？
車主：對
原PO：對啊妳的車，車牌00**，Wish啊！
車主：對對，可是我人在台北捏！
原PO：那我們現在要營業了捏！妳這樣停
車主：我來台北欸
原PO：我要營業了欸
車主：那我下次不要停啊，那裡不是社區人人都可嗎？
原PO：人人都可停？？（音量放大中）
車主：我下午再回去開走

過程中車主連一句不好意思都沒有向原PO說，讓她不禁感嘆，「反正這事就是看各人的道德心吧～ 厲害！看了車前留的名片還是室內設計公司呢！原來三寶不分職業性別男女～」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言「堵得很塞、很滿，這也太誇張了吧！」、「現在的人，別人家的門口可停，自己家的不能停」、「人不要臉天下無敵」；還有網友幫忙出主意，「我是不太相信她在台北啦。再打一次電話給她，說你的車窗全破了，車內很亂、很糟糕，我想車主很快就現身了」、「報警拖走」、「直接拖吊了啦！」。

【更多新聞】

國道「抓交替路段」破胎飛來！底盤開口笑秒噴5萬　他眼神死：要吃吐司了...

拍藍天白雲照！違停女跳針狂罵「你檢舉魔人？」逼交手機...他爆氣開噴

茶館槍手起底！梧棲望族第4代走歪路　嬤怕丟臉躲家裡「眼淚一直流」

ET快訊
對流雲系旺盛！基隆冰雹「劈哩啪啦」狂砸　網驚呆：好扯
專訪／「裸體膠帶裝」爆紅！中和捕獲超兇辣模　彎腰洗車半球蹦出

關鍵字：停車,店門口

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

坐下一陣涼涼的...PO照被網友「邪惡視角」逼問　她：我沒有XXX的習慣

屏東高樹知名大津瀑布　落石砸傷一名戲水客送醫

已婚工程師吃嫩草　網路約炮國中女生只大孩子5歲

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

27歲組愛情騙子團　派「半裸花美男」詐多金熟女190萬...　

門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

粽子大戰！X部粽「7成壓倒性勝利」他列102字狂諷：3D油飯　兩粽粉絲戰翻

交換開發靈骨塔　老家拆了十餘年...60塔位還沒收到　

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆

下班尖峰...女騎士慘遭捲車底 30熱心民眾合力「抬客運」救援

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

暖男OUT！劉以豪變渣男玩SM　撲倒郭雪芙床上「上銬」

坐下一陣涼涼的...PO照被網友「邪惡視角」逼問　她：我沒有XXX的習慣

屏東高樹知名大津瀑布　落石砸傷一名戲水客送醫

已婚工程師吃嫩草　網路約炮國中女生只大孩子5歲

林口托嬰中心遭控灌水、身體強壓嬰　負責人淚駁：被片段擷取

27歲組愛情騙子團　派「半裸花美男」詐多金熟女190萬...　

門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

快訊／淡大4學生登山！「礁溪農場⇄ 聖母山莊」迷路下不了山...急報警

粽子大戰！X部粽「7成壓倒性勝利」他列102字狂諷：3D油飯　兩粽粉絲戰翻

交換開發靈骨塔　老家拆了十餘年...60塔位還沒收到　

直擊／端午連假首日　台88快速道路客運連撞3車2人傷

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

慶端午！陳其邁溫馨提醒：吃粽一時爽 操場跑到爽

外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵錢

世大運／李智凱尋求鞍馬二連霸　唐嘉鴻傷癒歸隊

穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

勞動部：請長榮航空正視員工心聲　盡快與空服員工會恢復協商

日職／李杜軒二軍2轟、20打點　本季首度升上一軍

華為：孟晚舟案有政治和經濟因素　加國濫用司法程序應立即釋放

應戰長榮空服員罷工！交通部成立「4應變小組」：準備好了

玩咖男遇真愛「陪女友回家」　進門發現女友媽…幾天前才激戰過！

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

社會熱門新聞

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆..

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…..

即／！慕谷慕魚禁入2年半　一男..

國中兒沒寫作業！爸氣暈竟倒地身..

癌細胞擴散全身　慈父為了家計擺..

三寶對決！無照雙載1秒撞飛摔頭

雙屍案1人半握拳死去　高大成：..

她怒嗆夜市假鈔詐騙　網友一看照..

帶女網友到旅館　他樓下等被警察..

第一次見面就床戰！12歲少女爸..

正妹落河外國男救美　緊抱救生圈..

捕獲野生JKF女郎！「裸身綑膠..

重機環島剩9km遭酒駕撞！他心..

酒店妹離奇墜樓亡！她控女兒男友..

更多熱門

相關新聞

家門前停車被檢舉　法官判免罰

一名張姓女子將自家門前私有地用來停車，但因被劃紅線，使得張女不斷遭人檢舉，罰單吃不完。日前張女再被檢舉違停，挨罰300元，因此提起行政訴訟，台北地方法院法官認為，檢舉人嚴重侵害他人隱私，判決張女免罰。

騎士移車搶位大法曝光　他中招氣炸

車停內線狂閃雙黃燈　真相曝光...網罵爆

他酸賓士駕駛「停不好」！萬人反讚…結果大逆轉

男遭攔路開槍　2腳中彈倒地遭送醫

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

學測48級分　他推甄交大+政大全上

竹東少女「遭性侵火燒」棄屍長蛆　法官判死

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

林志玲180cm天菜老公「暴肥宅男舊照」驚人瘋傳！

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

抓姦老公脫光正在嗨！嫩妻教訓小三一看尷尬了

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度

黃光芹雙手作揖　爆「查出王小姐前夫」

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

騎士自摔遭斬首　頭顱滾6公尺遠

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

林志玲3天前早PO「婚紗照」！

12星座最自私一面

更多

最夯影音

更多

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面