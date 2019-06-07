門口「被停好停滿」！她開店傻眼...車主竟嗆：不是人人都可停？　網砲翻

▲車主將車輛停在店門口，接到店家電話竟還大言不慚地反問「不是人人可停嗎？」。（示意圖／記者張一中攝）

地方中心／綜合報導

大剌剌把車停在人家店門口，卻連一句「不好意思」都沒說...店家準備開門營業，卻碰上有人將車輛停放在店門口前停好停滿，於是致電給車主，沒想到對方竟回，「那裡不是人人都可停嗎？」這句話一出，讓店家瞬間傻眼，不少網友也紛紛建議「叫拖吊車拖走」！

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，「世界上若少了自私鬼該有多好？妳停在別人的店門口，停在桃園然後跑去台北？怎麼有這樣厚的臉皮？？？？？？」原來女網友上午準備開店時，見到店門口直接被一輛灰色轎車給停好停滿，於是致電給車主，展開了以下的對話：

原PO：哈囉，我們營業了喔！要麻煩您移車

車主：什麼車？

聽到這句話原PO以為自己看錯電話號碼了...

原PO：我等等確認後回撥給您，謝謝

30秒後...

原PO：妳是張小姐嗎？

車主：對

原PO：對啊妳的車，車牌00**，Wish啊！

車主：對對，可是我人在台北捏！

原PO：那我們現在要營業了捏！妳這樣停

車主：我來台北欸

原PO：我要營業了欸

車主：那我下次不要停啊，那裡不是社區人人都可嗎？

原PO：人人都可停？？（音量放大中）

車主：我下午再回去開走

過程中車主連一句不好意思都沒有向原PO說，讓她不禁感嘆，「反正這事就是看各人的道德心吧～ 厲害！看了車前留的名片還是室內設計公司呢！原來三寶不分職業性別男女～」

PO文曝光後，許多網友紛紛留言「堵得很塞、很滿，這也太誇張了吧！」、「現在的人，別人家的門口可停，自己家的不能停」、「人不要臉天下無敵」；還有網友幫忙出主意，「我是不太相信她在台北啦。再打一次電話給她，說你的車窗全破了，車內很亂、很糟糕，我想車主很快就現身了」、「報警拖走」、「直接拖吊了啦！」。

【更多新聞】

國道「抓交替路段」破胎飛來！底盤開口笑秒噴5萬 他眼神死：要吃吐司了...



拍藍天白雲照！違停女跳針狂罵「你檢舉魔人？」逼交手機...他爆氣開噴



茶館槍手起底！梧棲望族第4代走歪路 嬤怕丟臉躲家裡「眼淚一直流」