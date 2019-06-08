北車快閃4天！畫展說出132年台鐵故事　張政源：活化古蹟有決心

▲「畫說臺鐵與臺灣建築遺産展」在台北車站展出。（圖／記者胡順惠攝，下同）

記者胡順惠／台北報導、攝影

歡慶台鐵132周年，行政院長蘇貞昌日前指示台鐵的歷史文物是寶藏，應對外展出。台鐵局即日起至11日，在台北車站大廳舉辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，由29位畫家以工筆畫、油畫以及水墨畫，繪製出50幅以古蹟為主題的畫作，4天展期結束後，將移至台北車站西側走廊延展至7月31日為止，後續也將陸續在台中站、高雄站和花蓮站巡迴展出。

為增添畫展教育性與互動性，畫展也結合最新的智慧化應用程式，邀請民眾在展覽現場下載App，運用該App回答問題，並掃描畫作集圖換獎品活動，另可透過該App使用刮刮樂遊戲和擴增實境（AR）拍照紀念。

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台鐵局、觀光局、中華郵政和力麗社會福利慈善事業基金會共同推出「鐵道郵台灣」有聲郵摺，承載鐵道歷史文化之成就與智慧，並展望鐵道旅遊（郵）美好未來，期望讓外界了解努力推動城市發展同時，保存百年建築風華之歷史記憶，落實建物永續保存之重要性。

▲高雄車站第二代，現為高雄願景館，由畫家楊年發繪製。（圖／台鐵局提供，下同）

▲基隆車站第三代，1965年遭拆除，現已不存在，由畫家陳品宏繪製。

台鐵局局長張政源表示，今年是台鐵132周年，選擇鐵路節前一天辦展，特別具有意義，透過各位畫家細細描繪出來，緬懷先人的努力。他說，台鐵已有132年歷史，是一個很資深的企業，其中有89處列入文化古蹟，未來都會透過一連串活化再利用，希望讓更多人看到台鐵的決心，台鐵會善盡鐵路運輸的角色。

中華郵政公司總經理江瑞堂則說，中華郵政配合活動也推出有聲郵摺，以一些畫作作為背景，希望大家共同努力，為台灣歷史文化做出一些貢獻，非常具有收藏價值。觀光局局長周永暉表示，隧道、橋梁改變人類的歷史1913年至1914年以前都是木造，文藝復興的時代將重要的火車資產呈現出來。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」於台北車站大廳4天展期結束後，畫作將移至台北車站西側走廊延展至7月31日止，後續將於台中站、高雄站和花蓮站巡迴展出。另相關畫作典藏禮品亦將會在台鐵夢工場各門市及網路商店精選呈現及販售。

▲展覽在台北車站只展出4天，民眾趁連假可以來看看。