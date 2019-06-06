竊賊偷2千被逮喊沒錢吃飯　警一搜赫見他身上的錢比偷的還多

▲男子白癡小吃店還偷現金，掰稱沒錢吃飯遭警方打臉。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

傅姓男子多次光顧小吃店沒付錢就離開，老闆總想「做公德供愛心餐」沒跟他計較，他竟不知感恩，趁老闆不注意偷櫃台錢包裡的2千元，遭當場人贓俱獲。傅男祭出苦肉計，講出自己身無分文，生活「金艱苦」，卻遭警方發現他身上的錢比偷來的還多，直接打臉，依法送辦。

第三警分局合作派出所員警5月29日獲報，轄區內某小吃店有小偷，遭老闆當場人贓俱獲。員警立刻趕到現場了解狀況。

店老闆向警方說，64歲傅姓男子之前就有幾次來吃東西，沒付錢就離開，他當時心想「人難免會遇困境，當是做功德供愛心餐」。結果，事發前他從店後方走出來，就看到傅男從竟跑到櫃台，正拿走放櫃台的錢包裡的2千元，放入褲子口袋內。沒想到店家善心卻換來對方「軟土深掘」，「好心被雷親！」

▲男子偷小吃店2千元，喊說沒錢吃飯遭警方打臉。（圖／記者李忠憲翻攝）

傅男見員警到場，只好坦認犯行，並祭出苦肉計，直喊自己很可憐，除了沒有經濟來源，沒一方可住只能四處為家，因為沒錢吃飯才會行竊，企圖博得同情。

但員警也不是省油的燈，要他將褲袋內的物品全拿出來，結果發現他自己身上竟還有3、4千元，直接打臉他。警詢後，依竊盜罪嫌將傅男移送法辦。

【更多新聞】

►神鬼男騙女友妹「喪葬費」53萬 原來他媽媽姑媽都活著

►15天大男嬰發燒不退手腳紅腫 竟是罕見川崎症上門

►亡弟舊機車失竊3年後找回 姊淚稱「回憶一定要帶回去」