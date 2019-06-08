網紅和警察一起訓練！　「女柔道教官慘摔壯漢」網狂讚：超生猛

▲Sam領教了台灣警察的日常訓練。（圖／翻攝YouTube「KosmoFit」）

生活中心／綜合報導

時常在YouTube頻道「KosmoFit」分享健身和飲食相關資訊的網紅Sam，日前到警察專科學校和台灣警察一起接受柔道、跆拳道和警察應用技術中的「綜合逮捕術」。在一天課程結束後，他還打趣的和吳政叡教官上演了「壓制橋段」，「如果你很享受我被痛宰的畫面，請訂閱我的頻道！」

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負責教授柔道的盧靜盈教官，現服務於新北市政府警察金山分局，從國中開始學柔道，2015年及2017年分別代表台灣參加世界警消運動會，2019年8月8日即將再次代表台灣，到大陸成都參加2019年世界警消運動會；同樣從國中開始學習柔道的連英傑教官，也會參加今年的世界警消運動會，可見這次教導Sam的兩位教官資歷並不淺。

儘管Sam平常勤於健身，擁有健壯的體魄，仍然在「大外割」、「過肩摔」和「壓制」這3項柔道技巧中敗給身形相當的盧靜盈教官；在和連英傑教官對打時，相較連英傑的從容不迫，Sam是打的面紅耳赤。

▲▼Sam頻頻被打趴。（圖／翻攝YouTube「KosmoFit」）

面對郭文宣教官的跆拳道訓練，Sam的姿勢、力道都頗為到位，因此順利通過訓練，得到教練認可時，他還故意開玩笑，「真的嗎，你不是因為人太好才這樣說的吧？」對於台北市政府警察局文山第一分局教官，吳政叡教官的教導校，Sam也學到了很多實用的的技巧，「我感到相當興奮，因為我從沒體驗過任何綜合逮捕術的經驗，謝謝各位教官和學員。」

Sam在結尾還刻意出拳讓吳政叡教官接招，結果被經驗老練的教官瞬間壓制在地上，把大家都逗笑了。網友紛紛覺得盧靜盈教官「太強了」、「那個柔道女教官真是太猛了，居然把一個巨漢壓制」、「這女教官真的生猛又厲害，她太強了，Super woman」、「女教練太大隻了吧」。