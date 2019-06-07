封殺華為反「威脅國家安全」！　《金融時報》：Google警告美國

▲華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國媒體報導，Google向美國政府發出警告稱，如果美國繼續對華為實施封殺令，最終將有可能危及美國自身的國家安全，尤其是華為不被允許更新Android系統後，將促使華為開發自家軟體，但許多科技公司仍與華為有所往來，使得華為修改版的Android系統更容易受到攻擊。

根據英國《金融時報》（FT）報導，川普政府在美中貿易協商破裂後，宣布對華為實施嚴格的出口禁令，引發部分美國大型科技公司的抗議。有3位知情人士透露，Google高層正向華府接觸，促請豁免或延後對華為禁令。

Google表示，華為如果不能更新Android系統，將促使華為轉而開發自己的作業系統版本。Google認為，經華為修改後的Android系統比起原版更具風險，也更容易被駭客攻擊，而這些攻擊不一定都來自中國大陸。

報導指出，華府多年來擔心，華為銷售的電信設備可能被北京當局用來進行駭客攻擊，自川普上台以來，這類憂心已經轉化成實際行動。川普政府5月份宣布一系列針對華為的新措施，包括商務部禁止華為在美國銷售5G設備，並全面禁止美國企業向華為集團提供產品。

禁令上路後，Google也暫停了與華為的業務，並將華為從Android的潛在更新名單中刪除；不過，隨後美國政府又對華為批准了90日的臨時許可「緩刑期」。知情人士透露，在過去數周中，Google高層向美國商務部促請免除或延後實施華為禁令。包括高通（Qualcomm）等美國主要晶片製造商，也擔心禁令對其業務造成影響，因而加入Google的行列。

對此，美國商務部一名官員表示，工業安全局（BIS）依照正常程序回應了對「涉及監管要求範圍企業的查詢」，並確保「私有企業遵守出口管制」。針對Google的說法，該名官員說，「這對政府來說不是新聞，這些討論也不影響執法。商務部和工業安全局的最高優先事項，仍是維護美國國家安全。」

Google則說，「與其他美國公司一樣，我們正與商務部合作，確保我們完全符合其要求臨時許可。我們關注在保護美國乃至全球數百萬名使用華為手機的Google使用者的安全。」