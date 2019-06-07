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華為研發的「鴻蒙」作業系統截圖曝光　與現行介面無明顯區別

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▲▼華為自主研發的作業系統「鴻蒙」介面曝光。（圖／取自Huawei Central）

▲華為自主研發的作業系統「鴻蒙」介面曝光。（圖／取自Huawei Central）

科技中心／綜合報導

華為消費者業務總裁余承東5月底時透露，華為自主研發的作業系統「鴻蒙」最快將於今年秋季發布，取代Android系統。日前該系統已先後通過國家商標局及歐洲專利局的商標審核，作業系統的截圖也被提前曝光。

追蹤華為相關新聞的Huawei Central報導，華為提交給德國專利商標局（DPMA）的外觀設計專利文件日前曝光，其中也包含了鴻蒙作業系統使用介面的螢幕截圖，顯示包括華為鴻蒙系統的UI設計、系統邏輯，以及App安裝界面，整體設計布局與目前華為手機上運行Android系統的EMUI並無明顯區別，不過細部的UI設計仍可觀察到些微的變化。

手機中國報導推測，華為這樣做可能是為方便使用者盡快習慣新的作業系統，降低學習成本。但無論兩者外觀如何相似，華為的鴻蒙作業系統與運行Android系統的EMUI在本質上仍是完全不同的系統，所以在系統底層上一定會有根本性的變化。

▲▼Android綠色聯盟。（圖／取自DPMA）

▲紅框中可見「Android綠色聯盟」。（圖／取自DPMA）

另外，在專利文件的截圖中還出現「Android綠色聯盟」，是華為聯合阿里巴巴、百度、騰訊及網易4家中國大陸企業共同成立的組織。目的是為打造安全可信賴的應用生態，目前已有多家企業加入。

雖然目前無法確認此專利文件中的截圖是否就是鴻蒙作業系統的官方設計，或僅是一個常規的外觀設計專利，不過若此截圖屬實，那就意味著，鴻蒙系統在日常使用及應用生態上應不會與現有操作系統有太大的差異。

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關鍵字：華為,作業系統,鴻蒙,Android綠色聯盟,Ark OS

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