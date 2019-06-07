美國智庫文章：川普在對華貿易戰中大錯特錯！

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

美國外交學會日前發表題為《川普對中國徵收關稅收入的130%現在流向憤怒的農民》的文章指出，「由於農民是川普選民基礎的關鍵部分，隨著貿易戰拖延下去，農民損失將增加，我們的預測是正確的。若真像總統川普2018年說的，貿易戰有好處，且很容易取勝，那就大錯特錯了」。

文章說，川普本月在推特發文指出，「我對每年有超過1000億美元的關稅進入國庫感到非常高興，這筆錢對美國很好，對中國不利」。不幸的是，川普完全算錯了，首先，去年對中國徵收的關稅進到美國政府口袋的數字不到他所說的十分之一；其次，那些關稅不是中國支付的，而是由進口中國商品的美國企業支付的，其中大部分是在美國生產產品所需的部件。

然而，川普的關稅說法有更大的缺陷。文章再分析，美國政府在2018年承諾向農民支付96億美元，以抵銷中國關稅報復造成的損失，但這比川普從中國所收的關稅多出10億美元。因此，關稅最終不僅會損害美國企業和消費者，還會讓美國政府付出代價。從「美國國庫」拿出來彌補農民損失的錢，超過了從美國進口商那裡進入國庫的錢。

▲ 美國俄亥俄州大豆。（圖／達志影像／美聯社）

文章表示，美國農業部剛推出了一項160億美元的救助計畫，以救助受貿易戰影響的農民。然而在與中國進行了10個月的貿易戰後，對農民的補貼將從「美國國庫」中消耗掉超過250億美元。同時，對中國商品加徵關稅迄今只從美國進口商那裡徵收到190多億美元的稅款，這比獲准補貼給農民的錢少了60億美元。

展望未來，川普的關稅赤字不僅沒有縮小的跡象，反而在擴大，而中國也在本週宣布將再次停止購買美國大豆，此舉將進一步重創美國農業部門，並很可能再一次引發農業救助行動。文章強調，如果正如川普在2018年聲稱的那樣，「貿易戰有好處，且很容易取勝」，那就大錯特錯了。