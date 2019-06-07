台北開齋節9日登場　柯文哲戴小圓帽化身宣傳大使

記者陳家祥／台北報導

6月5日為穆斯林開齋日，為了讓身處異鄉的穆斯林感受家鄉的節慶氛圍，台北市政府觀光傳播局將於6月9日在大安森林公園舉辦「2019台北開齋節暨穆斯林嘉年華」，現場將有穆斯林美食、市集、歌舞表演，以及穆斯林講堂，讓民眾從生活文化認識神秘的伊斯蘭世界，也展現台灣對不同宗教文化的包容力。

另外，致力打造穆斯林友善城市的台北，市長柯文哲將在當日於現場發送台北開齋節特製野餐墊，歡迎世界各地穆斯林朋友來到台北；此外，柯也將親自率領來自印尼的網紅去逛市集，感受屬於臺北城市生活的悠閒氛圍。

觀傳局表示，去年的開齋節活動現場吸引4萬名穆斯林台臺北市民參與，今年安排近50攤世界穆斯林市集，包括突尼西亞、摩洛哥、土耳其、伊朗等特色商品，加上由愛玩客吳鳳領軍的草地講堂，以及印尼版星光大道冠軍歌手Fildan熱鬧開唱。

台北市政府近年努力打造穆斯林友善城市，除了擁有全台數量最多的穆斯林友善餐旅認證外，也重視生活細節改善與照護，包括在台北捷運重要站點（東門、西門、忠孝復興、動物園、市政府站）設置無障礙廁間及免治馬桶，讓穆斯林朋友在祈禱前所需的淨下準備更為方便。

此外，北市府也與台安醫院合作，率先推動穆斯林友善醫療，包括設置穆斯林祈禱室，備有禮拜毯、可蘭經、淨洗設備等，餐點提供超過200種符合清真規範的菜餚，讓在台北的穆斯林朋友感受台北的用心。

觀傳局長劉奕霆表示，北市近年來辦理的開齋節歡慶活動，民眾參與度越來越高，活動也從原本的「慰勞移工」方向，轉變為「雙向交流」的方式擴大辦理，也希望藉由這種方式，將台北開齋節變成市民了解穆斯林文化的橋梁。



